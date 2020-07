Gute Gründe für grüne Oasen

Tropische Regenwälder gelten daher als Lunge der Erde – die riesige Anzahl der Bäume im Regenwald beeinflussen das Weltklima. Grünflächen in Großstädten leisten wiederum einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Luftqualität; zudem sind Stadtparks und andere Grünanlagen wichtige Naherholungsgebiete für die Stadtbewohner. Nicht zuletzt tragen Pflanzen in Gärten sowie im Haus oder in der Wohnung zu unserem Wohlbefinden bei.

Pflanzen erhöhen die Wohnqualität

Zimmerpflanzen sind nicht nur dekorativ, sie können auch das Raumklima deutlich verbessern . Menschen atmen Kohlendioxid und Feuchtigkeit aus, beides reichert sich in der Raumluft an. Neben der Temperatur sind es diese Faktoren, die das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit wesentlich beeinflussen. Hinzu kommt, dass Baumaterialien, Teppichböden, Wohntextilien, Möbel, Farben sowie Reinigungsmittel die Raumluft oft mit Chemikalien und Allergenen belasten. Grünpflanzen können viele Schadstoffe binden und damit das Raumklima auf natürliche Weise verbessern. Die Farbe Grün wirkt darüber hinaus entspannend.

Laut der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde verbringt der moderne Mensch ungefähr 90 Prozent seines Lebens in geschlossenen Räumen. Grüne Zimmerpflanzen sind daher kein Luxus, vielmehr sind sie wichtig für den Sauerstoffgehalt und die Luftfeuchtigkeit eines Raumes. Es gibt besonders pflegeleichte Pflanzen für Menschen mit nicht ganz so grünem Daumen und solche, die sich für schattige Standorte oder bestimmte Räume eignen. Für das Schlafzimmer sind Gewächse empfehlenswert, die nachts besonders viel Kohlendioxid absorbieren – bestenfalls verwenden Sie anstelle von Blumenerde ein Tongranulat, das weniger anfällig für gesundheitsschädliche Schimmelpilze ist.

Das Badezimmer bringt für Zimmerpflanzen ebenfalls gute Voraussetzungen mit. Bestimmte Pflanzen sind in Feuchträumen natürliche Lufterfrischer , die wenig Pflege erfordern und Farbe ins Bad bringen. Einige schadstoffabsorbierende Grünpflanzen sind auch sehr genügsam, was die Lichtverhältnisse angeht, sodass sie sich für eher dunkle Bäder eignen: Der tropisch anmutende Bambus ist auch für Kinder und Haustiere ungefährlich, das elegante Einblatt ist sehr pflegeleicht, der englische Efeu bekämpft sogar Schimmel. Es gibt also für jedes Badezimmer eine passende Grünpflanze!

Leuchtende Pflanzen für Bio-Licht

Pflanzen leisten so einiges – unter anderem wird seit einigen Jahren ihre Verwendung für die natürliche Lichtproduktion erforscht. Wissenschaftlern in London und Moskau ist bei der Entwicklung leuchtender Pflanzen ein großer Schritt gelungen. Mithilfe eines Pilz-Gens haben sie erreicht, dass Pflanzen heller leuchten als in vorangegangenen Versuchen; bisherige Studien mit Enzymen erbrachten eine schwächere Leuchtkraft. In ihrer in der Fachzeitschrift „Nature Biotechnology“ veröffentlichten Studie weisen die Forscher darauf hin, dass die leuchtenden Pflanzen Straßenlaternen nicht ersetzen können. Dennoch könnte Biolumineszenz – die Fähigkeit von Lebewesen, eigenständig oder mithilfe anderer Organismen Licht zu erzeugen – in Zusammenhang mit einer nachhaltigeren Lebensweise ein interessantes Zukunftsthema sein.

Pflanzen sind somit weit mehr als Dekoration: Sie leisten als Sauerstoffproduzenten einen wichtigen Beitrag zum Weltklima; als Zimmerpflanzen sorgen sie für das Wohlbefinden in unserem Mikrokosmos „Wohnung“. Pflanzen sind somit ein unverzichtbares Stück Natur.