Gluckernder Abfluss: Ursachen und Hilfestellungen

Sobald Sie nach dem Geschirrspülen den Stöpsel ziehen fällt Ihnen plötzlich ein komisches Geräusch auf, das vom Waschbecken aufsteigt? Wenn dieses noch dazu von einem unangenehmen Geruch begleitet wird, ist es an der Zeit, den Abfluss wieder einmal zu reinigen. Gluckernde Abflüsse sollten nicht einfach ignoriert werden.

Besonders die Zeit innerhalb der Corona-Krise eignet sich demnach hervorragend, um die Wohnung oder das Haus ein bisschen auf Vordermann bringen, da wir sowieso angewiesen werden, zu Hause zu bleiben. Warum dann nicht gleich mit den unangenehmen Dingen zuerst beginnen? Tipps und Tricks zur Reinigung des gluckernden Abflusses erhalten Sie hier.

Woher kommt das Geräusch?

Je länger der Abfluss nicht gereinigt wird, desto mehr Kalk und Schmutz setzen sich in den Innenwänden der Rohre fest. Dies kann auf Dauer den Durchmesser des Rohres drastisch verkleinern, was wiederum bedeutet, dass das Wasser schlechter durchfließen kann. Da sich das Wasser genau an diesem Punkt staut, führt dies zu einem Überdruck am unteren Ende der verstopften Stelle. Aufgrund dieser Entlüftung steigt die Luft im Abwasser hoch, was Sie als das charakteristische Gluckern wahrnehmen.

Das Problem liegt allerdings darin, dass das Rohr in den meisten Fällen nicht dort verstopft ist, wo auch das Gluckern zu hören ist. Hören Sie das Geräusch im Waschbecken, muss dies nicht automatisch bedeuten, dass sich die Verstopfung auch im Sifon befindet. Abflussrohre von Dusche und Badewanne führen weiter in zentrale Abwasserrohre, die anschließend in die Kanalisation führen. Auch hier kann es zu Verstopfungen kommen, die Sie dann als Gluckern im Abfluss wahrnehmen.

Meistens ist es möglich, die Verschmutzung selbst zu reinigen. In manchen Fällen ist dies allerdings nicht möglich, da die Verstopfung zu tief sitzt oder die Rohre bereits angegriffen hat. Laien sollten niemals versuchen, tief sitzenden Verschmutzungen und Kalk selbst zu entfernen, da dies schlimmstenfalls das Rohr beschädigen kann. Überlassen Sie es daher lieber einem Rohrreinigungsunternehmen wie beispielsweise Notprofi .

So beseitigen Sie das Gluckern im Abfluss

Um herauszufinden wie stark die Verschmutzung ist, müssen Sie in erster Linie nach der Stelle suchen, an der sich die Verstopfung befindet. Läuft beispielsweise die Dusche schlecht ab und das Waschbecken gluckert, kann sich die Verstopfung nur im hinteren Bereich befinden, wo die Abwasserleitungen zusammengeführt werden . In diesem Fall sollten Sie den Sifon befreien, um an das hintere Rohr zu gelangen. Am besten entfernen Sie die Verschmutzung mit einer Rohrreinigungs-Spirale.

Wer sich allerdings unsicher ist, sollte nicht unwissentlich etwaige Rohre abschrauben und reinigen, sondern sich lieber von einer professionellen Firma beraten lassen. Ansonsten kann es schnell passieren, dass Sie mehr Schaden anrichten als eigentlich vorhanden ist.

Tipps, um einen gluckernden Abfluss zu verhindern