Die verschiedenen Arten von Magneten – so behalten Sie den Überblick

Die Unterschiede der verschiedenen Formen sind nicht unwichtig, da sie nicht nur Form und Farbe, sondern auch Material und spezifische Eigenschaften umfassen. Vor der Anwendung sollten Sie also zumindest wissen, was es mit den verschiedenen Magneten auf sich hat. Dann steht einem effizienten Arbeiten am Schreibtisch eigentlich nichts mehr im Weg und Sie sollten bereit für das Home-Office sein. Werfen wir also einen Blick auf die unterschiedlichen Arten von Magneten.

Dauermagnete

Bei Dauermagneten handelt es sich um industriell gefertigte Magnete, die beispielsweise bei Lautsprechern und Monitoren zum Einsatz kommen. Sie bestehen in der Regel aus Eisenlegierungen mit Zusätzen von Aluminium, Kobalt, Kohlenstoff und Kupfer. Ausgenommen davon sind stärkere Dauermagnete, die unter anderem in technischen Anlagen verwendet werden. Ein Beispiel dafür wären die sogenannten Neodym-Magnete , deren Legierungen neben Bor und Eisen, exotische Metalle wie das chemische Element Neodym enthalten. Dauermagnete ermöglichen auch über einen längeren Zeitraum hinweg, eine permanent starke Leistung.

Natürliche Magnete

In unserer heutigen Zeit finden natürliche Magnete kaum noch Verwendung. In den früheren Zivilisationen spielten sie jedoch eine tragende Rolle. Sie wurden unter anderem in der griechischen Antike für die Herstellung von Kompassen genutzt. Bei natürlichen Magneten handelt es sich um Magnetit-Steine aus abgekühlter Lava, die aus natürlichen Gründen einen Magnetismus aufweisen. In der Chemie werden besagte Magnetit-Steine als Magnetit Fe3O4 bezeichnet. Große Mengen an natürlichen Magneten beziehungsweise Magnetit finden sich beispielsweise in Schweden, Westaustralien und den USA.

Elektromagnete

Magnete werden zwar schon seit der griechischen Antike genutzt, die Elektromagnete gibt es allerdings erst seit 1826. Als Erfinder gilt der englische Physiker William Sturgeon. Elektromagnete werden durch Indikation hergestellt. Sie verfügen über eine Spule, in der sich in der Regel ein offener Eisenkern befindet. Dieser führt und verstärkt das Magnetfeld, das bei Stromdurchfluss innerhalb des Elektromagnets entsteht. Elektromagnete können in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Sie werden unter anderem für Magnetschienenbremsen in Schienenfahrzeugen und als Generatoren in Kraftwerken genutzt. Sie nehmen in der Industrie eine wichtige Rolle ein.

Unterscheidung zwischen permanenten und temporären Magneten

Alle Arten von Magneten lassen sich in zwei Typen klassifizieren: Permanente und temporäre Magnete. Permanente Magnete werden nur einmal magnetisiert. Danach ist die Ausrichtung der Moleküle permanent und eine magnetische Wirkung dauerhaft gegeben. Das ist bei allen funktionsfähigen Dauermagneten der Fall. Bei temporären Magneten hingegen erfolgt eine Magnetisierung nur dann, wenn die Magnete von anderen Magneten dazu ausgerichtet werden. Ein Beispiel dafür wäre ein Nagel, der an das Ende eines klassischen Hufeisenmagnets gehalten wird. Durch die magnetische Wirkung wird der Nagel angezogen. In privaten Haushalten sind temporäre Magnete üblich. Permanente Magnete kommen jedoch in vielen Geräten wie beispielsweise Lautsprechern vor. Sie finden also nicht nur in der Industrie, sondern indirekt auch im alltäglichen Leben Verwendung.