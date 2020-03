Bar-Ideen im Münsterland

Wer gemütlich sitzen kann, der verweilt auch länger und genehmigt sich noch einen Cocktail mehr. In einer edlen Hotelbar ist die Beleuchtung gedimmt und die Einrichtung gehoben. Selbstverständlich darf ein Pianist in einer solchen Bar nicht fehlen, um das Ambiente musikalisch zu untermalen. Dazu sind viele Restaurants mit einer Bar ausgestattet, damit das Klientel vor dem Essen noch einen Aperitif genießen kann. Auf diese Weise lassen sich ebenfalls Wartezeiten auf reservierte, aber noch besetzte Tische hervorragend überbrücken.

Die gängigen Materialen für Barmöbel

In einer Bar spielen sowohl das Design als auch die Möbel eine wichtige Rolle. Wer regen Publikumsverkehr hat, der braucht Barhocker und Barstühle. Als Ausgangsmaterialien für diese Einrichtungsgegenstände hinterlassen Holz und Kunstleder einen edlen Gesamteindruck. Zusammen mit einem Bartisch ergeben diese Sitzgelegenheiten eine komplette Sitzgruppe in der Bar, die nur wenig Platz in Anspruch nimmt. Im Gegensatz dazu sind für eine rustikale Bar mit Außenflächen robuste Möbel aus Metall erforderlich. Dank der widerstandsfähigen Eigenschaften können diese Barmöbel widrigen Wetterlagen und starken Sonnenstrahlen standhalten. In diesem Bereich hat sich das Unternehmen VEGA professionell auf Barmöbel aus unterschiedlichen Materialien für die Gastronomie spezialisiert. Die Plattform für Gastronomiebedarf bietet Produkte vorwiegend für den besonderen Bedarf von Bars, Restaurants und Hotels an. Bei jeder Bestellung können Käufer mit einer hochwertigen Qualität und einem zufriedenstellenden Kundendienst rechnen.

Mit den richtigen Barmöbeln die gewünschte Atmosphäre kreieren

Damit sich normale Kunden zu geschätzten Stammkunden entwickeln, ist die Atmosphäre in einer Bar und einem Restaurant extrem wichtig. Neben der Qualität der Getränke und Speisen, spielen auch Komfort und Optik eine maßgebliche Rolle. Wer ungemütlich sitzt oder die ganze Zeit an der Theke stehen muss, der kommt nicht gerne wieder. In diesem Zusammenhang bestehen große Unterschiede zwischen Barhockern und Barstühlen, sowohl beim Design als auch bei der Funktionalität. Ein normaler Barhocker ist nur aus einem Gestell und einer Sitzfläche zusammen gesetzt. Dagegen bietet der Barstuhl dem Gast dank der integrierten Rückenlehne weitaus mehr Komfort. Höhenverstellbare sowie drehbare Eigenschaften und eine eingebaute Fußablage runden die Eigenschaften der Sitzmöbel gekonnt ab. So können sich Gäste rundherum wohlfühlen und halten sich gerne länger in der Bar auf.

Mit einer Motto-Bar neue Kunden anlocken

Klassische Bars und Kneipen gibt es im Münsterland sehr viele, aber spezialisierte Motto-Bars sind noch recht selten. Dabei stehen den Gastronomen viele Themenbereiche zur Auswahl, dazu gehören die Mottos Asien, Afrika, Beach, Glamour, Hawai, Hollywood, Karibik, Kino, RocknRoll, Rotlichtmilieu, Star Wars und vieles mehr. Bei der anschließenden Gestaltung sind dem Betreiber keine Grenzen gesetzt. Je originalgetreuer und phantasievoller, desto besser. Auf diese Weise lassen sich garantiert viele neue Kunden anlocken und die Motto-Bar wird im ganzen Umkreis zum favorisierten Gesprächsthema. Bei der Einrichtung sind passende Designaspekte extrem wichtig, um den entstehenden Eindruck schlüssig zu gestalten. Für eine konsequente Durchführung des Mottos, sollten Gastronomen auf einen Hersteller achten, beim dem sie die benötigten Barmöbel selber gestalten können. Dadurch ergibt sich zusammen mit dem Rest des Designs ein harmonisches Ergebnis und die neue Motto-Bar ist schnell bereit für die Eröffnungsfeierlichkeiten.