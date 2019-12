Dekoration und Wohnaccessoires - so lässt sich das Wohnzimmer verschönern

Kreative, leicht umsetzbare Dekoideen

Die meisten kreativen Dekoideen lassen sich mit etwas Geschick leicht selbst umsetzen. Originelle Dekoobjekte finden sich beispielsweise auf Flohmärkten oder auf einer Kirmes mit Krammarkt , die in der Dülmener Innenstadt regelmäßig stattfindet. Ein echter Blickfang in jeder Umgebung sind Figuren und Skulpturen aus Bronze. Kleine oder große Bronzestatuen eignen sich zur Verschönerung des Eigenheims und können auch im Garten aufgestellt werden. Im bronze-shop.com , einer Manufaktur für exklusive Bronzefiguren und Skulpturen, sind hochwertige Gegenstände aus Bronze auch online zu finden. Da sich Skulpturen und Figuren aus Bronze jedem Einrichtungsstil anpassen, können diese als edle Wohnzimmerdeko eingesetzt werden, um das Wohnzimmer in Szene zu setzen. Bronze wird aufgrund seiner hohen Beständigkeit traditionell zur Herstellung von Skulpturen verwendet. Die ersten Bronzefiguren wurden bereits vor circa 5.000 Jahren gefertigt. Das harte und gleichzeitig wetterfeste Material besteht zum größten Teil aus Kupfer. Desweiteren wird dem Material circa 10 Prozent Zinn beigemengt. Da es sich bei Bronze um eine Verbindung von zwei Metallen handelt, wird von einer Legierung gesprochen. Statuen und Skulpturen aus Bronze sind in allen erdenklichen Formen zu finden. Als Wohnzimmerdekoration eignen sich Tierfiguren oder Bronzeskulpturen mit Symbolen wie Quader oder Trapezen. Grundsätzlich wird zwischen modernen Bronzeskulpturen und antiken Bronzefiguren unterschieden. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Verarbeitung des Materials, denn in der Antike standen zur Herstellung von Skulpturen noch keine den heutigen modernen Gerätschaften vergleichbaren Werkzeuge zur Verfügung. Ältere Bronzeskulpturen und Bronzefiguren sind deshalb vor allem bei Sammlern sehr beliebt. Kleinere Figuren aus Bronze eignen sich optimal als Ausstellungsgegenstände auf dem Wohnzimmertisch. Außerdem können Bronzefiguren im Bücherregal platziert werden.

Mit kleinen Dingen Atmosphäre schaffen

Wohnräume können auf verschiedenste Weise dekoriert werden . Mit kleinen Dinge wie Figuren, Kerzen oder Vasen lässt sich Atmosphäre schaffen. Damit das Wohnzimmer nicht langweilig wirkt, sollte für Farbakzente gesorgt werden. Bei der Auswahl von Dekoobjekten ist es wichtig, dass diese zueinander passen und mit der Einrichtung harmonieren. Um ein gemütliches Ambiente zu erreichen, sollten kalte Farbtöne unbedingt mit warmen Tönen kombiniert werden. Kleinere Dekoartikel passen grundsätzlich in jedes Wohnzimmer, während größere Dekoelemente viel Platz benötigen und nur in großen Wohnräumen richtig zur Geltung kommen. Dekokissen, die auf dem Sofa platziert werden, können in verschiedenen Designs gewählt und kombiniert werden. Ein Bücherregal oder eine Bücherwand erfüllen verschiedene Funktionen. Einerseits eignen sich Bücherregale ideal als Deko im Wohnzimmer, andererseits wird ein nostalgisches Lesegefühl vermittelt. Eine interessante Dekorationsidee für kleine Wohnzimmer sind Spiegel, denn diese praktischen Helfer lassen enge Räumlichkeiten größer erscheinen und sorgen gleichzeitig dafür, dass dunkle Ecken heller wirken. Abhängig vom verfügbaren Platz eignet sich ein großer Wandspiegel oder ein kleiner Spiegel. Auch ein Spiegel in eckiger oder außergewöhnlicher Form ist gleichzeitig funktionell und dekorativ. Mit ihrem flackernden Licht sorgen Kerzen in modernen Kerzenhaltern für einen stimmungsvollen Abend. Stilvolle Vasen werten die Einrichtung optisch auf und setzen die Blumen perfekt in Szene.