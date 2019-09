Drei Fehler, die fast jeder Spülmaschinenbesitzer macht

Die Spülmaschine wird falsch beladen

Beim Beladen der Geschirrspülmaschine geschehen schon die ersten Fehler. Wird die Maschine überladen oder falsch eingeräumt , wird das Geschirr bei der Reinigung nicht richtig sauber. Im ersten Schritt sollte man überprüfen, ob das Geschirr grundsätzlich spülmaschinengeeignet ist. Eine einheitliche Kennzeichnung gibt es nicht, trotzdem findet man auf der Unterseite des meisten Küchenzubehörs einen entsprechenden Hinweis. Silberbesteck, Zinn- und Porzellangeschirr, beschichtete Pfannen, Schneidmesser, Holzbrettchen sowie Geschirr mit Thermoeffekt, Vakuumisolierung oder integrierter Elektronik sollten nicht in die Spülmaschine. Tassen, Töpfe und Schalen sollte man immer mit der Öffnung nach unten hineinlegen, da sie sich ansonsten bei der Reinigung mit Wasser füllen. Plastikgeschirr sollte im oberen Fach deponiert werden, da die Temperatur dort niedriger ist und sich das Geschirr somit nicht verzieht. Die Teller stellt man in die entsprechenden Fächer – möglichst mit der Innenseite zur Mitte. Das Besteck gehört in den entsprechenden Korb oder das Besteckfach. Dabei sollte ausreichend Platz zwischen den einzelnen Löffeln, Gabeln und Messern bleiben, damit das Wasser diese auch gründlich reinigen kann.

Die Spülmaschine wird nicht regelmäßig gereinigt

Ein muffiger Geruch, ein verstopftes Sieb und kein sauberes Geschirr nach dem Spülgang sind Folgen einer fehlenden Reinigung und mangelnder Pflege der Spülmaschine. Bei vielen hält sich immer noch der Irrglaube, dass die Maschine auch sich selbst reinigen würde. Doch mit der Zeit sammeln sich im Sieb Speisereste, die Keimen und Bakterien ideale Wachstumsbedingungen bieten. Aus diesem Grund sollte man die Spülmaschine regelmäßig reinigen. Die Gummidichtungen sowie die Tür sollten dabei mit einem weichen Schwamm oder Mikrofasertuch sowie etwas Reinigungsmittel oder Essig abgewischt werden. Zudem sollte man das Sieb am Boden entfernen, ausklopfen und ausspülen. Gleiches gilt für die Sprüharme. Nutzt man regelmäßig das ECO-Programm, dann ist es ratsam, die Spülmaschine einmal im Monat mit einem Intensivprogramm mit hohen Temperaturen und ohne Geschirr laufen zu lassen . In Kombination mit Hausmitteln wie Natron und Essig oder einem Spülmaschinenreiniger eines renommierten Herstellers wird die Spülmaschine so desinfiziert. Keime und schlechte Gerüche werden beseitigt und der Ablaufschlauch von Verstopfungen befreit.

Salz und Klarspüler werden nicht nachgefüllt

Für eine gründliche Reinigung benötigt eine Spülmaschine Salz sowie Klarspüler. Dieser sorgt dafür, dass das Geschirr fleckenfrei aus der Maschine kommt. Ist eines der beiden Mittel aufgebraucht, funktioniert die Maschine nicht mehr einwandfrei. Moderne Multitabs enthalten zwar sowohl Salz als auch Klarspüler – die Menge ist jedoch nicht ausreichend, um das Nachfüllen zu ersetzen. Daher sollte man den Füllstand von Salz und Klarspüler einmal wöchentlich prüfen. Spätestens beim Aufleuchten des entsprechenden Lämpchens sollte das jeweilige Mittel nachgefüllt werden.

Bildrechte: Flickr IMG_1695 Tom Page CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten