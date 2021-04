Den Hund als Foto-Modell in Szene setzen

Hildesheim/Bad Bramstedt (dpa/tmn) - Wer einen Hund mit schwarzem Fell fotografieren möchte, kennt das Problem: Schwarzes Fell strahlt nicht viel Licht ab und bietet bei weicher Ausleuchtung wenig Kontrast.

Die dunklen Augen im dunklen Fell bieten ebenfalls keinen guten Kontrast als Angriffspunkt für den Autofokus der Kamera. Kommt noch Gegenlicht dazu, kann dieser gänzlich überfordert sein.

Deshalb sollte das Gesicht des Hundes gut ausgeleuchtet sein, damit die Augen gut zur Geltung kommen. «Auch im Schatten sollte man darauf achten, aus welcher Richtung am meisten Licht kommt», sagt Elke Vogelsang, Werbe- und Magazinfotografin mit Spezialisierung auf Tierfotografie. Sie verdeutlicht das am Beispiel: Hat die Foto-Location eine dunkle Seite, etwa ein Park mit schattenwerfenden Bäumen, und eine helle Seite, etwa eine Lichtung, sollte der Hund mit dem Gesicht in die helle Richtung platziert werden.

Umgang mit dem Hund als Fotomodell

Elke Vogelsang weiß, wie gute Tierfotos gelingen. Ihre Werke sind weltweit in Magazinen gefragt, etwa im «National Geographic». Ihre Datenbank umfasst mehr als hundert potenziell verfügbare Tiermodells, doch nach wie vor arbeitet sie am liebsten mit ihren drei Top-Stars: Die Promenadenmischungen Noodles (bald 15), Scout (12) und Ioli (9) leben mit ihr unter einem Dach.

Noodles schaut so aufmerksam in die Linse, als sei er ein Philosoph. Scout schmiegt den Kopf so niedlich auf die Seite, als sei sie professionelle Herzensbrecherin. Und Nesthäkchen Ioli signalisiert vor der Kamera von Kopf bis zur Pfote volle Pulle Lebensfreude.

Elke Vogelsang gibt ihre Erfahrungen als Profi für Tierfotografie in einem Buch weiter - sie beschreibt den sensiblen Umgang mit einem Hund als Fotomodell und gibt handfeste Tipps für das Setting, das Licht, den Bildaufbau und zur Kameratechnik.

Geduld und Ruhe für tiergerechte Fotografie

Wer tagsüber im Freien fotografiert, erzielt die schöneren Ergebnisse, wenn die Sonne so tief wie möglich steht, das heißt am frühen Morgen oder am Abend. Dann trifft das Licht flacher auf den Hund. So werden unschöne Schatten unter dem Kinn vermieden.

Grundsätzlich sollte das Foto-Shooting mit etwas Positivem verknüpft werden. «Es sollte niemals als Gehorsamsübung angesehen werden, sondern als eine bindungsfestigende Beschäftigung», sagt die Tierfotografin. «Druck, Ungeduld und Missmut führen nicht zu einem Ergebnis. Und selbst wenn der Hund bei der Sache ist, gibt es immer noch den kleinen Funken mehr Enthusiasmus, den man ihm entlocken kann, indem man ihm Spaß und Spannung bereitet», weiß die Expertin. Geduld, Ruhe und tiergerechte Fotografie seien immer oberste Devise.

Geräusche, Leckerlis und Bewegung

Ob es verspielte Welpen sind, übermütige Jungspunde oder abgeklärte Senioren - alle wollen animiert und belohnt werden. Elke Vogelsang arbeitet mit drei Motivationshilfen: Geräusche (Stimme oder «Geräuschmacher»), Leckerlis und Bewegung. Zu ihrer Sammlung von «Geräuschmachern» gehören Quietschies, Jagdpfeifen und Kazoos (kleines Membranophon).

Auch für Laien lohnt es sich, Requisiten einzusetzen wie Lieblingsspielzeug, Fressnapf oder Kauknochen. Vogelsang: «Man kann dafür sorgen, dass die genutzten Gegenstände fotogen sind und auch in Farbe, Form und Größe zum Bild und Motiv passen. Unter Umständen kann das Requisit zum Hauptdarsteller des Bildes werden und zur Bildaussage beitragen.» Ein neonfarbener Ball, der im Hintergrund herumliegt, sei aber eher ein Störfaktor als eine Bereicherung. Elke Vogelsang ist es ebenfalls wichtig, die Tiere nicht zu verkleiden.

Verständnis für die Persönlichkeit des Hundes

«Wer Tiere vermenschlicht, wird ihnen nicht gerecht», betont auch Patricia Lösche. Für die Vorsitzende des Berufsverbands der Tierverhaltensberater und -trainer beruht eine gute Kommunikation zwischen Mensch und Hund auf Wissen, Empathie, Geduld und einem großen Verständnis für die Persönlichkeit des Hundes.

Sie weist darauf hin, dass Hunde im Hier und Jetzt leben - auch während einer Fotosession: «Ein Hund hat keine Pläne, sondern verhält sich nach seinen Bedürfnissen und vor dem Hintergrund gemachter Erfahrungen.»

Menschen hätten immer Pläne. Sie tun etwas, um etwas erreichen zu wollen. Zum Beispiel ein schönes Foto ihres Hundes. Der könne aber nur die Handlung verstehen lernen, nicht das Ziel. So bekomme ein ungeduldiger Mensch auch einen unsicheren, nervösen Hund, der vermutlich alles macht, nur nicht das, was gewollt wird.

Literatur:

Elke Vogelsang: «Workshop Hundefotografie: Die geheimen Profi-Tricks verständlich erklärt», Humboldt Verlag, 264 Seiten, 28,00 Euro, ISBN-13: 978-3842655256.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-220287/2