5 Dinge die jede gute Hundehaftpflichtversicherung abdecken sollte

Eine Hundehaftpflicht schützt davor, für die zerfetzten Designer-Schuhe der Freundin aufkommen zu müssen, die der Hund beim Besuch unbemerkt aus dem Schuhregal in der Diele gestohlen hat, oder dem für das Schmerzensgeld für den Mann vom Pizza Lieferdienst aufkommen zu müssen, der an der Haustür ins Bein gebissen wurde.

Gegen diese Schäden schützt die Hundehaftpflicht

Schäden, die von Hunden verursacht werden, können unterschiedlicher Natur sein. Eine Hundehaftpflicht ähnelt einer Privathaftpflicht Versicherung und deckt die Kategorien Personenschaden, Sachschaden und Vermögensschaden ab.

Verletzungen von Menschen oder Tieren

Bei aller Vorsicht kann es immer einmal dazu kommen, dass der Hund einen Personenschaden verursacht. Eine Person kann gebissen, oder vielleicht auch zu Fall gebracht werden und es entsteht einen Personenschaden. Die Hundehaftpflicht übernimmt mögliche Kosten für ärztliche Versorgung und Medizin und kommt auch für Schmerzensgeldforderungen auf. Die Kosten werden auch übernommen, wenn ein anderer Hund gebissen wird und Versorgung durch einen Tierarzt benötigt.

Regulierung von Sachschäden

Hunde können häufig Sachschäden verursachen. Der Hund kann das Sofa des Nachbarn ruinieren oder auch in der Mietwohnung Kratz- und Beißspuren an den Türen hinterlassen. Auch beim eher harmlosen Anspringen eines bekannten Menschen zur Begrüßung kann es zu Schäden kommen, wenn beispielsweise der Mantel verschmutzt oder sogar zerrissen wird. Solche Schäden werden von der Hundehaftpflicht gedeckt. Und man braucht neben dem Ärger nicht auch noch finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.

Absicherung bei Vermögensschäden

Während man die Reinigung eines vom Hund verschmutzten Mantels noch gut selbst tragen kann, kann es bei Vermögensschäden anders aussehen. Reißt sich der Hund beispielsweise unterwegs von der Leine los und verursacht dabei einen Verkehrsunfall kann es zu hohen Forderungen kommen, besonders, wenn bei dem Unfall Menschen verletzt werden, die dadurch vielleicht auch einen Verdienstausfall erleiden. Als Hundehalter haftet man für alle Schäden, die durch das Verhalten des Hundes entstehen können. In solchen Fällen kann die Hundehaftpflicht vor dem finanziellen Ruin bewahren. Es ist daher auch ratsam, eine hohe Deckungssumme zu wählen, so dass man auch für den schlimmsten Fall abgesichert ist.

Hundebiss mitversichern

Man kann mit der Hundehaftpflicht auch noch ein weiteres Risiko versichern. Wenn der Hund von einem anderen Tier gebissen wird und ärztliche Versorgung braucht, so kann auch diese Leistung in einer guten Hundehaftpflicht enthalten sein. Es lohnt sich, beim Abschluss der Versicherung darauf zu achten, dass dieser Schutz enthalten ist. Jedoch schütz man den Hund im Rahmen der Haftpflicht nur in einem solchen Notfall, eine Hundekrankenversicherung wird dadurch nicht ersetzt.

Geliehene Gegenstände

Grundsätzlich ist das Eigentum des Hundehalters im Versicherungsschutz nicht beinhaltet. Wenn der Hund also den Teppich seines Halters zerstört, so kommt die Versicherung nicht dafür auf. Anders kann der Fall jedoch bei geliehenen Gegenständen liegen. Ob jedoch ein Gegenstand, der sich im eigenen Haus befindet, weil man ihn sich von einem Freund ausgeborgt hat, tatsächlich im Versicherungsschutz enthalten ist, hängt von den Bedingungen des einzelnen Vertrags ab. Daher lohnt es sich, auch das Kleingedruckte durchzulesen.