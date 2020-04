Gesunde Pferdehaltung: 6 Tipps für den Start in die Weidesaison

Die Tage werden wieder länger und die Temperaturen steigen allmählich an. Mensch und Tier zieht es so gleichermaßen an den ersten warmen Tagen des Jahres nach draußen. Besonders Pferde freuen sich auf frisches Frühlingsgras und viel Bewegung beim Ausreiten und Weiden.Damit die Zeit nach dem langen Winter nicht mit Krankheiten beginnt, gilt es das Pferd gezielt vorzubereiten. Mit den folgenden 6 hilfreichen Tipps gelingt der Start in die neue Weidesaison.

1. Idealer Zeitpunkt für die Weide

Der Start in das Frühjahr ist eine herausfordernde Phase in der Pferdehaltung. Für die Pferde ist der Übergang vom Stall mit Heu zur Weide mit frischem Gras eine große Umstellung. Daher empfiehlt es sich, die Vierbeiner schrittweise in die Weidesaison zu führen. Als Pferdehalter sollte man dazu den richtigen Zeitpunkt für den ersten Weidegang gut auswählen.

Der Startschuss dafür kann nicht an einem konkreten Tag festgemacht werden. Vielmehr ist der Beginn für die Pferdehaltung im Freiland von Standort, Witterung und Graswachstum abhängig. Als Faustregel gilt jedoch: Ab einer Grashöhe von 20cm können die Pferde nach draußen gebracht werden. Meist beginnt die alljährliche Weidesaison zwischen Mitte April und Anfang Mai.

2. Entwurmung vor dem ersten Weidegang

Als Pferdehalter muss man sicherstellen, dass der geliebte Vierbeiner gesund ist. Nur so kann das Tier bedenkenlos auf die Weide geführt werden. Vor allem im Frühling können Pferde von Parasiten befallen werden: Kolik , Verdauungsprobleme und Gewichtsverluste sind dabei mögliche Folgen. Weil die Weide der Hauptübertragungsort für Parasiten ist, sollten Pferde regelmäßig entwurmt werden.

Eine strategische Entwurmung sollte viermal im Jahr stattfinden: im Frühjahr, zweimal während des Jahres und im Herbst. Nur wenn der Pferdekot regelmäßig auf Parasiteneier untersucht wird, kann ein Wurmbefall frühzeitig erkannt werden. Neben der Behandlung mit Medikamenten lohnen sich Kräuter, wie Fenchel und Kamille – diese lassen sich dem Futter ganz leicht beifügen.

3. Schutz vor Wind und Wetter

Trotz der gewöhnlich vielen Sonnenstunden in der warmen Jahreszeit sind Regen und Wind keine Seltenheit. Pferde müssen auf der Weide vor ungewünschten Wetterlagen bestmöglich geschützt werden. Dazu braucht es eine geeignete Weideunterbringung .

Ein Weidezelt schützt die Vierbeiner nicht nur vor Niederschlag und Windböen. Auch die direkte Sonnenstrahlung und ein schmerzhafter Sonnenbrand werden dadurch vermieden. So finden Pferde bei einem plötzlichen Wolkenbruch Unterschlupf und bei drückender Hitze ein schattiges Plätzchen und können sich so rundum wohl fühlen.

4. Langsame Steigerung der Weidezeit

Nach der langen Stallhaltung im Winter sollten Pferde anfangs nicht sofort den ganzen Tag auf der Weide gehalten werden. Zunächst sind 15-20 Minuten pro Tag vollkommen ausreichend. Als Pferdehalter verlängert man die Weidedauer am besten alle zwei Tage um eine Viertelstunde.

Sobald Pferde eine Stunde im grünen Gras verbringen dürfen, kann die Zeit in der freien Natur jedes Mal um weitere 30 Minuten ausgedehnt werden. Die Weidezeit sollte so lange kontinuierlich gesteigert werden, bis die gewünschte Weidedauer erreicht ist.

5. Umstellung auf das Frühlingsgras

Mit dem Beginn der Weidesaison verändern sich das Umfeld und der der Speiseplan der Pferde. Grundsätzlich gilt: Der Übergang vom Heu auf das saftige Frühlingsgras sollte nicht zu schnell erfolgen. Stattdessen muss der Pferdedarm langsam an die neue Nahrung gewöhnt werden.

Das junge Frühlingsgras ist für die Pferde erstmal ungewohnt. Anders als das trockene Heu und Stroh ist das Gras nämlich reich an Eiweiß und Zucker. Falls diese beiden Nährstoffe zu schnell aufgenommen und unzureichend verdaut werden, entsteht ein Eiweißüberschuss. Nieren und Leber werden dadurch übermäßig belastet: Hufrehe und Stoffwechselstörungen sind mögliche Folgen davon. Der hohe Zuckeranteil kann gleichzeitig Verdauungsprobleme auslösen.

Diesen gesundheitlichen Problemen kann durch eine gezielte Anfütterung vorgebeugt werden. Damit das frische Frühlingsgras gut verdaut werden kann, sind bestimmte Bakterien im Pferdekörper notwendig. Durch spezielles Kraftfutter und Kräuter kann die Darmflora dabei schrittweise an die frischen Gräser gewöhnt werden.

6. Gezielte Bewegung

Immer mehr Pferdehalter berücksichtigen die Bewegungsfreude der Vierbeiner . Doch selbst wenn der Pferdestall ausreichend groß ist, ist der erste Weidegang immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis für Pferde. Ihre unbändige Freude zeigt sich in ihrem grenzenlosen Übermut: Bocksprünge und Wettrennen gehören zum Pferdeleben in der freien Natur einfach dazu.

Allerdings kann dieser Bewegungsdrang – gerade nach der Ruhephase im Stall – negative Folgen für die Pferdegesundheit haben. Zerrungen und Sehnenentzündungen können der Ausgelassenheit ein abruptes Ende setzen. Für uneingeschränkte Bewegung während der ganzen Weidezeit braucht es gezielte Aufwärmungsübungen.

Damit Pferde nicht von Anfang an überfordert werden, lautet das Motto: lieber mäßige als übermäßige Bewegung. Ein ausgedehnter und gemütlicher Ausritt nimmt dem Vierbeiner nach und nach seinen unbändigen Bewegungsdrang. Zudem werden Muskeln, Sehnen und Gelenke gut aufgewärmt, was sie weniger verletzungsanfällig macht. Zusätzlich lohnt sich regelmäßiges Longieren in der Reithalle als Muskel- und Ausdauertraining.