Das sind die schönsten Reiseziele Hamburgs

Am reizvollsten ist eine solche Fahrt am Abend, wenn der Hafen und die Schiffe beleuchtet sind. Doch auch bei einer etwas größeren Fahrt bei schönem Wetter kann man richtig maritimes Flair atmen und die frische Luft nebst steifer Brise genießen.

Alle die nach dem Großstadttrubel Entspannung suchen, kommen in Hamburg auch auf ihre Kosten. Kunst- und Kultureinrichtungen wie das Stage Theater, Schmidts Tivoli, den Museen für Hamburgische Geschichte, Rickmer Rickmers oder die Staatsoper Hamburg dürfen auf keiner Bucket-Liste von Kulturbegeisterten fehlen. Und wer so richtig die Seele baumeln lassen möchte, der kann sich bei einer Thai Massage in Hamburg voll und ganz entspannen.

Der Hafen und die alten Landungsbrücken

Die Hafenrundfahrten starten von den St. Pauli-Landungsbrücken. Imposant ist hier am Wasserbahnhof neben den Anlegestellen vor allem das große Abfertigungsgebäude, das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Seit 1911 gibt es hier auch den alten, 426 Meter langen Elbtunnel, der immer noch von Fußgängern und Radfahrern kostenlos genutzt werden kann. Sie werden von einem historischen Fahrstuhl in den 24 Meter tiefen Tunnel gebracht. Musicalfans kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten, denn die Dampfschiffe der HVV setzen die Touristen von hier zum Stage Theater über, wo beispielsweise "Der König der Löwen" gegeben wird. Ein Wahrzeichen des Hafens ist auch der 1896 gebaute Frachtsegler Rickmer Rickmers, benannt nach seiner Gallionsfigur am Bug.

Von den Landungsbrücken nach St. Pauli

Auf der Reeperbahn im Vergnügungsviertel St. Pauli muss man natürlich gewesen sein . Hier rund um Große Freiheit und Reeperbahn reiht sich eine Bar und ein Club an den nächsten. Der Charakter des Kiezes ist immer noch ein wenig verrucht, aber er zieht längst auch "normale" Menschen an, die sich einfach nur amüsieren wollen. Die Herbertstraße mit ihren Bordellen sollte allerdings von Frauen gemieden werden. Die wohl berühmtesten Etablissements sind die "Ritze", das "Dollhouse", "Susis Show Bar" und das "Molotow". Die Beatles schrieben hier in den 1960er Jahren Musikgeschichte. Olivia Jones bietet hier zuweilen auch Führungen an. Die Ordnungsmacht ist in der berühmten Davidswache auch nicht weit. Kultur wird im "Schmidts Tivoli" geboten und wer Glück hat, findet hier ganz in der Nähe sogar ein einfaches, aber günstiges Zimmer.

Überraschendes in der Speicherstadt

Die alte und bestens sanierte Speicherstadt zählt zum Weltkulturerbe und ist in jedem Fall eine Stippvisite wert. Der Lagerhauskomplex auf 26 Hektar Fläche wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts auf tausenden von Eichenpfählen errichtet und ist von Kanälen durchzogen, die hier Fleete heißen und bei Flut auch von Booten und kleineren Schiffen befahren werden. Die alten Gewürz-, Kakao- und Kaffeespeicher beherbergen heute verschiedene Museen und weitere Sehenswürdigkeiten. Zum Welktkulturerbe zählt hier auch des berühmte Chile-Haus, ein expressionistisches Bauwerk des Architekten Fritz Höger aus den 1920er Jahren. Darin befinden sich unter anderem auch Restaurants, Läden und Geschäfte.

Vom Fischmarkt zum Jungfernstieg

Hamburg hat viele Gesichter. Sehr zünftig geht es auf dem Hamburger Fischmarkt zu. Jeden Sonntag ab 5 Uhr in der Frühe bieten hier Fischer und Händler für Blumen, Obst, Gemüse und vieles welmehr mit lautem Gebrüll ihre Waren feil. Viele Hamburger gehen direkt nach einer durchfeierten Nacht auf ihren Fischmarkt und nehmen ein deftiges Frühstück zu sich. Ein gänzlich anderes Bild bietet Hamburg am Jungfernstieg und in der Mönckebergstraße. Hier geht es im wahrsten Sinne gediegen zu und man kann auf hohem Niveau einkaufen. Die Binnenalster und die Außenalster sind auch gleich in der Nähe. Auf einer Bank kann man hier Erholung finden und Schwäne beobachten.

Hamburg hat noch mehr zu bieten

Das war nur eine Auswahl der Hamburger Highlights. Erwähnt werden müssen auf jeden Fall noch das hippe Schanzenviertel, die neu errichtete Elbphilharmonie und Hafencity, der berühmte Michel und Tierpark Hagenbeck. Natürlich gibt es in Hamburg aber noch viel mehr zu sehen.