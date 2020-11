Deutschland eine Reise wert? – Vor allem Nordrhein-Westfalen hat viel zu bieten

Hier leben die meisten Menschen in Deutschland. Seine Landeshauptstadt ist gleichzeitig als Modehauptstadt weltbekannt. Kultur, Geschichte und Spaß – all das gibt es auf der Gesamtfläche von über 34.000 km². Nordrhein-Westfalen hat viel zu bieten und zieht jährlich Hunderttausende Besucher in seinen Bann. Warum erst nach New York reisen, um die Hochhäuser zu bestaunen, wenn der Kölner Dom ebenso spektakulär und imposant am Rheinufer emporragt? Noch mehr Tipps für den Besuch des Bundeslandes an der niederländischen Grenze gibt es hier.

Von Dülmener Zeitung