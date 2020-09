Reisen Sie nach Indien? Vorsicht vor Delhi Belly!

Mit einer Bevölkerung von mehr als 1 Milliarde Menschen macht Indien allein ein Sechstel der Weltbevölkerung aus. Es ist ein riesiges Land, mit Tausenden von verschiedenen Sprachen, Kulturen... und natürlich Essen! Einer der Hauptgründe, warum Touristen nach Indien reisen, ist die beeindruckende Küche. Aber obwohl das Essen köstlich ist, birgt es manchmal Risiken für Touristen. Der berühmteste ist der gefürchtete Delhi Belly. Achten Sie darüber hinaus darauf, dass Sie vor der Abreise nach Indien ein Visum beantragen müssen.

Was wird mit Delhi Belly gemeint?

Personen, die öfter in Indien waren, kennen den Begriff wahrscheinlich bereits, aber diejenigen, die ihn noch nicht kennen, sind wahrscheinlich verwirrt, wenn sie den Namen hören. Delhi Belly ist die informelle Bezeichnung für die Sammlung von Symptomen, die in Indien als Folge einer Lebensmittelvergiftung auftreten. Und unterschätzen Sie es bitte nicht: Dies geschieht viel schneller als erwartet. Der offensichtlichste Grund, warum man Delhi Belly bekommt, ist das Essen schlecht zubereiteter Speisen. Aber auch gut zubereitete Mahlzeiten können eine negative Reaktion hervorrufen, da viele, vor allem westliche Touristen nicht an die oft extremen Mengen an Kräutern und Gewürzen gewöhnt sind, die in indischem Essen enthalten sind. Darüber hinaus können Sie es sogar außerhalb des Essens bekommen; das Händeschütteln mit jemandem mit mangelhafter Hygiene kann dazu führen, dass Sie versehentlich schädliche Mikroben zu sich nehmen.

Was soll ich tun, wenn ich Symptome bekomme?

Die ersten Momente können sehr beängstigend sein, wenn man sie zum ersten Mal erlebt. Das Grundprinzip des Delhi-Bauches und von Lebensmittelvergiftungen im Allgemeinen besteht darin, dass Ihr Körper versucht, die gesamte Nahrung, die Sie gegessen haben, so schnell wie möglich herauszuholen. Dies bedeutet Bauchkrämpfe, anhaltende Perioden von Durchfall und Erbrechen und höchstwahrscheinlich Fieber.

Als erstes sollten Sie einen Arzt kontaktieren und nach Antibiotika fragen. Obwohl die Ärzte in vielen europäischen Ländern Antibiotika nicht so schnell verschreiben, ist es in Indien besser, auf Nummer sicher zu gehen. Das häufigste Antibiotikum gegen Durchfall ist Ciprofloxacin. Je nach der genauen Ursache der Erkrankung können Ihnen auch Azithromycin, Cotrimoxazol oder Metronidazol verschrieben werden. Achten Sie darauf, dass Sie viel Wasser trinken, da der Körper bei ständigem Erbrechen und Durchfall enorme Flüssigkeitsmengen verliert, was zu Dehydrierung führen kann.

Krankheiten vorbeugen

Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um den gefürchteten Delhi Belly zu vermeiden. Manche sagen, es sei unvermeidlich, wenn man nach Indien reist, aber es sollte möglich sein, einen sicheren und gesunden Urlaub zu verbringen, wenn man genau aufpasst, was man tut.

1. Leitungswasser vermeiden

Leitungswasser in Indien ist sehr unhygienisch. Ein Glas Leitungswasser kann ausreichen, um zur nächsten Toilette zu laufen. Achten Sie darauf, dass Sie immer aus versiegelten Flaschen trinken, und überprüfen Sie sorgfältig, ob diese auch wirklich versiegelt sind. Es gibt Leute, die leere Flaschen mit Leitungswasser füllen, sie wieder verschließen und dann wieder verkaufen. Eine versiegelte Wasserflasche gibt beim Öffnen ein sehr auffälliges Geräusch von sich. Vermeiden Sie auch Mahlzeiten, die mit Leitungswasser zubereitet werden, wie z.B. Salate. Obst auf dem Markt wird ebenfalls am besten vermieden, da es oft mit Leitungswasser besprüht wird, um ihm mehr Glanz zu verleihen.

2. Halten Sie Ihre Hände sauber

Eine der häufigsten Arten der Verbreitung bakterieller Infektionen ist der direkte oder indirekte Kontakt. Viele Menschen sind sich wahrscheinlich bewusst, dass Händewaschen im Allgemeinen klug ist, vor allem im Ausland, aber selbst etwas so Kleines wie das Drehen des Wasserhahns danach kann zu einer Infektion führen. Tragen Sie immer ein Desinfektionsmittel bei sich, das Sie nach jedem Toilettenbesuch verwenden können. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie keine Bakterien mit sich tragen.

3. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand

Die Aufregung bei einem ersten Besuch in Indien kann dazu führen, dass Reisende vergessen, ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen. Wenn etwas nach dem ersten Bissen einer Mahlzeit merkwürdig schmeckt, vertrauen Sie Ihren Instinkten und essen Sie nicht weiter. Es mag unhöflich erscheinen, aber es ist besser als eine Lebensmittelvergiftung. Vermeiden Sie "frische" Lebensmittel wie Fisch, denn Sie können nicht sicher sein, dass sie richtig gelagert werden. Seien Sie vorsichtig bei Restaurants, die bei Einheimischen beliebt sind; das bedeutet wahrscheinlich, dass diese Orte sehr starke Gewürze verwenden, und nicht alle Touristen sind darauf vorbereitet.

Vergessen Sie Ihr Visum Indien nicht

Trotz alledem bleibt Indien eines der beliebtesten Urlaubsziele, und das aus gutem Grund. Das Land bietet eine große Vielfalt an Kulturen, Naturlandschaften und schöner Architektur. Während die aktuelle Coronavirus-Krise die meisten Reisepläne auf Eis gelegt hat, wird Indien, sobald sich die Grenzen wieder öffnen, mit Sicherheit eines der wichtigsten Reiseziele für Touristen sein.

Wichtig zu beachten: Vergessen Sie nicht, ein Visum Indien zu beantragen, wenn Sie planen, nach Indien zu reisen. Im Gegensatz zu vielen anderen Visa-Typen für asiatische Länder kann das Visum für Indien online beantragt werden. Nachdem Sie das Antragsformular für das Visum Indien ausgefüllt und die Gebühr bezahlt haben, können Sie sich entspannen und darauf warten, dass das Visum per E-Mail verschickt wird. Drucken Sie es aus, und schon kann die Reise losgehen!