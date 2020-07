Köln (dpa) - Ein Campingurlaub in diesem Sommer kommt für die meistenMenschen in Deutschland trotz Corona-Pandemie nicht in Frage. Das istdas Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.Demzufolge halten es 78 Prozent der Befragten für unwahrscheinlich, in diesem Sommer Ferien auf einem Campingplatz zu machen. Lediglich 18 Prozent halten dies für wahrscheinlich. Für Befragte, die schon einmal einen Campingurlaub gemacht haben, ist es häufiger wahrscheinlich (24 Prozent).

Unter jenen, die einen Campingurlaub in diesem Sommer fürwahrscheinlich halten, geben 37 Prozent als Hauptgrund die geringereAnsteckungsgefahr auf einem Campingplatz an, da man an der frischenLuft sei. Weitere 37 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sie beimCamping flexibel seien und bei Sicherheitsbedenken jederzeit den Ortwechseln könnten. Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) findet, dasCampingurlaub zu wenig Komfort bietet.

Am häufigsten (40 Prozent) würden die befragten Bundesbürger Campingin einem Wohnmobil erleben wollen und am zweithäufigsten in einemCamping-Bungalow (22 Prozent). 15 Prozent bevorzugen das Zelt und 13Prozent den Wohnwagen.

