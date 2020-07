Schweiz erlebt großen Urlauber-Andrang

Genf (dpa) - Die großen Schweizer Berggebiete werden nach denjüngsten Lockerungen in der Corona-Krise in Europa diesen Sommer vonUrlaubern geradezu überrannt. Viele haben für die Sommermonate höhereBuchungen als im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage der DeutschenPresse-Agentur zeigt. Zudem wurden Wildcamper mancherorts zumProblem, wie Gemeindevertreter im Rundfunk berichteten.

«Wir haben für den gesamten Sommer ein Nachfrageplus von 27 Prozent»,sagte Luzi Bürkli von der Organisation Graubünden Ferien der dpa.Beim Gasthaus Krone in La Punt im Engadin glühe seit Mitte Juni dasTelefon, sagte Sonja Martin, die das Drei-Sterne-Haus mit ihrem MannAndreas führt, im Schweizer Rundfunk. «Wir hatten noch nie zu dieserZeit so gut gebuchte Hotelzimmer wie in diesem Augenblick.»

Bessere Belegung als im gleichen Monat des Vorjahres

Auch die Region Adelboden, Lenk, Kandersteg im Berner Oberland hatfür Juli und August ein Plus an Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.«Wir sind mit dem aktuellen Buchungsstand zufrieden», sagte SilviaNüesch, Sprecherin von Adelboden-Lenk-Kandersteg Tourismus. Im KantonWallis ist die Lage ebenfalls vielversprechend, etwa in den RegionenSaas-Fee und Aletsch. «Im Monat Juni war die Belegung besser als imgleichen Monat in den vergangenen Jahren», sagte Mathias Fleischmannvon der Vermarktungsorganisation Wallis Promotion.

Es kämen zum einen mehr Schweizer Gäste, die ihre Ferien in diesemJahr nicht im Ausland verbringen, aber auch Besucher aus Deutschlandund den Benelux-Ländern, sagen die Tourismusverantwortlichen.

Auch Campingplätze sind bis August weithin ausgebucht. Viele Leutemit Wohnmobilen haben deshalb kurzerhand in freier Natur oder aufParkplätzen zum Übernachten angehalten. Das kann teuer werden, eskönnen Bußen von teils tausenden Schweizer Franken verhängt werden.

Camper hinterlassen Abfallberge auf Parkplätzen

«Es hat praktisch auf jedem Parkplatz Camper gegeben», sagte dieBürgermeisterin der Gemeinde Flüeli, im Kanton Luzern, SabineWermelinger, im Radion SRF. Manche verhielten sich vorbildlich, aberandere hinterließen Abfallberge. Einheimische hätten sich im KantonUri von Campern überrumpelt gefühlt, sagte der Geschäftsführer desTourismusverbands, Maurus Stöckli. Neben dem Abfall habe es «die ganzschlimmen Fälle» gegeben: «Dass man seine Hinterlassenschaften in denBergbach hinein leitet statt sie mitzunehmen.»

Viele Gemeinden stellen jetzt kurzfristig neue Parkmöglichkeiten fürWohnmobile zur Verfügung. Uri hat schon 65 temporäre Stellplätzeausgewiesen, eines zum Beispiel neben einem Langlaufzentrum, woDuschen und Toiletten zur Verfügung stehen. Die Übernachtung kostetdann 20 Franken (18,70 Euro). Uri gilt eigentlich als Transitkanton,die meisten Gäste rauschen durch Richtung Tessin und Italien. Stöcklisieht nun eine Chance, Uri als Standort für Camper bekannt zu machen,Gäste länger zu halten und damit auch mehr zu verdienen.

Weniger gut läuft es für Städte, die teils viele asiatische Gruppenals Gäste empfangen, oder von jetzt abgesagten Veranstaltungen leben.Der Besitzer des Fünf-Sterne-Hotels Schweizerhof in Luzern, PatrickHauser, hat normalerweise 80 Prozent ausländische Gäste. Das für ihnwichtige Festival klassischer Musik findet nicht statt. Hauser willBesucher mit intimen Hauskonzerten anziehen. Auch Interlaken zieht imSommer neben Schweizern üblicherweise viele asiatische Reisegruppenan. Man werde bei den Logiernächten kaum an Rekordjahre wie 2018 oder2019 anknüpfen, hieß es bei Interlaken Tourismus. Die Buchungen ausDeutschland seien aber gestiegen.

