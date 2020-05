Stralsund (dpa) - Auch das Ozeaneum in Stralsund öffnet jetzt wieder für Besucher - wenn auch mit Einschränkungen. So sei das Museum von nun an nur dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Ausstellungsbereich dürfen sich vorerst gleichzeitig nur 391 Besucher aufhalten - im Vergleich zu bis zu 1000 früher.

Das Meeresmuseum in der Altstadt, das Nautineum Dänholm und das Natureum folgen später, teilte eine Sprecherin der Stiftung Deutsches Meeresmuseum mit. Die Häuser waren am 14. März geschlossen worden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die vier Standorte der Stiftung sind mit 800.000 Gästen im Jahr das besucherstärkste Museum im Nordosten.

Führungen und Veranstaltungen gibt es vorerst nicht. Auch einige interaktive Angebote wie Hörstationen und Spielbereiche für Kinder stehen den Angaben zufolge noch nicht zur Verfügung. Es gibt keine Schaufütterungen. Aus Sicherheitsgründen müssen Gäste und Personal im Museum eine Mund- und Nasenbedeckung tragen, und es gilt die Abstandsregelung.