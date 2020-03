Campingurlaub im Münsterland: Fahrradland und Pferderegion für aktive Camper

Den kulturellen Mittelpunkt bildet schon seit Jahrhunderten die namensgebende Stadt mit ihrem besonderen Charme und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Als Ausflugsziele in der Region kommen vor allem Burgen und Schlösser in Frage, die in großer Zahl in einem sehr gut erhaltenen Zustand zu besichtigen sind. Die Mischung aus natürlicher und kultureller Vielfalt begeistert jedes Jahr zahlreiche Camper, die ausgehend von den Campinganlagen auf Entdeckungstouren gehen.

Pferderegion mit wundervollen Gestüten und Wildpferden

Mit dem Münsterland wird ein sehr positives Bild verbunden. Dies war bereits in der Vergangenheit so und hat sich bis zum heutigen Tag gehalten. Großen Anteil daran hat das Landschaftsbild der Region, das vielerorts einen parkähnlichen Charakter trägt und sehr strukturiert wirkt. Dies ist vor allem dem Erhalt zahlreicher Güter, Gestüte und Höfe zu verdanken, die Traditionen über Jahrhunderte hinweg bewahren konnten. Das Münsterland ohne Pferde scheint unmöglich zu sein. Überregional bekannt ist das nordrhein-westfälische Landesgestüt bei Warendorf. Liebhaber der kunstvollen Vierbeiner können bei der legendären Hengstparade oder der Symphonie der Hengste ihrer Bewunderung Ausdruck verleihen. In der Region beheimatet sind auch 400 Wildpferde im Naturpark Hohe Mark Westmünsterland. Familien und passionierte Reiter unter den Campern haben fast überall im Münsterland die Möglichkeit sich der Leidenschaft des Reitens hinzugeben. Ob direkt auf einem Hof und als kleine Ausritte – die Optionen sind sehr vielfältig.

Fahrradland mit faszinierenden Routen

Mit dem Start des Frühjahrs sind die zahlreichen Radfahrer im Münsterland unterwegs. In der Stadt Münster gibt es mehr Fahrräder als Einwohner, was hinsichtlich der ökologischen Aspekte sicherlich kein Nachteil sein muss. In der Region selbst gibt es 4.500 Kilometer ausgeschilderte Radwege, die wie ein Wabennetz angelegt wurden und auf diese Weise alle irgendwie miteinander verbunden sind. Die schafft eine gewisse individuelle Freiheit bei der Planung und die Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Themen ist schier grenzenlos. Die bekannteste Radroute im Münsterland ist sicherlich 100-Schlösser-Route über 960 Kilometer vorbei an den schönsten Burgen und Schlössern. Empfehlenswert ist die Fahrt auf der Route „Historische Stadtkerne“. Der Rundweg führt ausgehend von Warendorf über Steinfurt, Tecklenburg, Rheda-Wiedenbrück und Rietberg zurück zum Ausgangspunkt. Der Emsradweg begleitet das gleichnamige Gewässer über 379 Kilometer von Hövelhof bis nach Emden. Bewunderer der Vergangenheit können der Römerroute folgen und Liebhaber der blumigen Schönheiten passieren auf der LandesGartenSchau-Route die einstigen Ausstellungsorte.

Burgen, Schlösser, Köster und Kirchen als Zeugnisse der Vergangenheit

Interessierte Camper können sich im Münsterland auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. Der St.-Paulus-Dom und die Lambertikirche in Münster sowie Kloster Bentlage in Rheine und die Merienkapelle in Telgte sind beeindruckende Sakralbauten, deren Besichtigung sich auf jeden Fall lohnt. Die Auswahl an Burgen und Schlössern in der Region ist wirklich überragend. Das Schloss Münster, die Burg Anholt, die Wasserburg Gemen, das Wasserschloss Burg Anholt, die Burg Vischering in Lüdinghausen und das Schloss Steinfurt sind nur eine kleine Auswahl an imposanten Bauten in Münsterland, die Camper eigentlich gesehen haben müssten. Hinzu kommen der Schlossgarten und der Botanische Garten in Münster, die wunderschöne Parkanlage Schloss Nordkirchen und die Anholter Schweiz als Landschaftsgärten mit sehr viel Liebe zum Detail.

Campingurlaub im Münsterland

Die Facettenreichtum bei der Freizeitgestaltung mit Wandern, Radfahren, Reiten und kulturellen Entdeckungstouren reizt natürlich viele Urlauber. Dank der großen Auswahl an Campingplätzen, die sich im Münsterland verteilen, kann die Selektion anhand der eigenen Interessen getroffen werden. Alternativ spielen natürlich die Ausstattungsmerkmale und die Lage eine zentrale Rolle in der Entscheidungsfindung. Das Spektrum reicht dabei vom Campingplatz am Seeufer über citynah bis eingebettet in die herrliche Naturlandschaft. Die ADAC-Bewertungen für die meisten Anlagen liegen bei drei bis vier von fünf möglichen Sternen. Somit werden sie hohen Ansprüchen gerecht und bieten einen sehr umfangreichen Service für ihre Gäste. Zu den beliebtesten Anlaufpunkten beim Campingurlaub im Münsterland zählen folgende Campingplätze:

Der Campingplatz Münster mit sehr guter Busverbindung in die Altstadt ist mit seinen vier Sternen ein empfehlenswert Aufenthaltsort für Camper, die Natur und Kultur miteinander verbinden möchten. Mit 200 von 500 Stellplätzen für Gäste gibt es ein großes Angebot für Städteliebhaber, die sich an der Vielzahl von Dauercampern nicht stören. Das angrenzende Freibad ist in den Sommermonaten eine interessante Option zur Freizeitgestaltung, falls Radtouren, Wanderungen oder Stadtbesichtigen einmal hintenanstehen sollten. Die Gewässer in der Umgebung laden zum Angeln und Wasserwandern ein.

Der Campingplatz Zur schönen Aussicht ist ein kleiner Geheimtipp unter Campern, schließlich gibt es auf der sehr gepflegten Anlage gerade einmal 50 Stellplätze für Gäste-Camper. Das örtliche Hallenbad, das im Sommer auch als Freibad dienen kann, ist eine Erweiterung des guten Service vor Ort. Ruhe und Natur stehen auf dem Campingplatz Zur schönen Aussicht absolut im Vordergrund und dies wissen die Gäste besonders zu schätzen. Leider sind auf dieser Anlage Hund verboten.

Der Campingplatz Brockmühle widmet sich hingebungsvoll den Pferden. Ponyreiten, therapeutisches Reiten, Ausritte und Reitkurse können von den Gästen für jeden Tag gebucht werden. Gerade bei Familien mit Kindern sorgt dieser Umstand für große Begeisterung, zumal der Nachwuchs auch mit der Pflege der Tiere in Berührung kommen kann. Das Freibad sorgt für eine willkommene Abkühlung an heißen Tagen und wird ebenso gerne in Anspruch genommen. Von den 210 Stellplätzen sind allerdings nur 40 wirklich den Saisongästen vorbehalten. Eine rechtzeitige Buchung ist deshalb obligatorisch.

Diese kleine Auswahl an Campingplätzen zeigt, wie abwechslungsreich und vielseitig der Urlaub im Münsterland gestaltet werden kann.