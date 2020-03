Berlin (dpa) - Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus sollenBundesbürger nun auch von nicht erforderlichen Reisen nach Südtirolabsehen. Das Auswärtige Amt erweiterte entsprechende Reisehinweisefür Italien, wie ein Sprecher nun bestätigte.

Abgeraten wird nun von nicht nötigen Reisen in die Regionen Südtirol,Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der ProvinzPadua in der Region Venetien. Das Robert Koch-Institut habe nun auchSüdtirol als Risikogebiet eingestuft, sagte der Sprecher. ImKrisenstab des Auswärtigen würden die RKI-Empfehlungen regelmäßigberaten.