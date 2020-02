Hollywood entdecken - Glanz und Glamour in der US-amerikanischen Filmmetropole

Idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren im US-Bundesstaat Kalifornien

Einmal im Jahr blickt die Welt nach Hollywood, wo die Oscars verliehen werden . Der amerikanische Filmpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung für Filmschaffende. Auf dem Hollywood Walk of Fame , dem berühmten Straßenzug, der sich über eine Gesamtlänge von mehr als vier Kilometer erstreckt, befinden sich mehr als 2.400 Bronzesterne, die die Namen der wichtigsten Stars der internationalen Filmindustrie tragen. Die Großstadt Los Angeles bietet sich als idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren im US-Bundesstaat Kalifornien an. Das weitläufige Stadtgebiet von Los Angeles, das eine Fläche von rund 1300 km² umfasst, liegt unmittelbar am Pazifik und ist von malerischen Küstenabschnitten umgeben. Die Pazifikküste gilt deshalb als Anziehungspunkt für Sonnenanbeter und Surfer. Von vielen deutschen Flughäfen bestehen Direkt-Flugverbindungen nach Los Angeles. Zur Einreise in die USA sind ein gültiger Reisepass sowie die Vorlage einer ESTA-Genehmigung erforderlich. Die elektronische Reisegenehmigung ist bereits vor Abreise online zu beantragen. Das Online Antragsformular muss korrekt ausgefüllt werden, wobei auf die Übereinstimmung der Daten mit den Angaben im Reisepass und auf die Rechtschreibung geachtet werden sollte. Um Fehler beim Ausfüllen des ESTA-Formulars zu vermeiden, können Anleitungen, wie sie bei deutschsprachigen Reiseblogs zu finden sind, hilfreich sein. Die ESTA-Reisegenehmigung, die ab Ausstellungsdatum 2 Jahre gültig ist, berechtigt zur mehrfachen Einreise in die USA für geschäftliche und touristische Zwecke.

Breite Sandstrände und ausgezeichnete Wassersportmöglichkeiten

Die quirlige Metropole Los Angeles, die in einer subtropischen Klimazone liegt, eignet sich aufgrund der stets angenehmen Temperaturen auch für einen Winterurlaub. Da in den Wintermonaten leichte Regenschauer möglich sind, sollte ein Regenschirm im Reisegepäck nicht fehlen. Als optimale Reisezeit für Los Angeles gelten die Monate von Mai bis Oktober. Da die Wassertemperaturen an der Pazifikküste ganzjährig zwischen 14 und 20 Grad Celsius liegen, sind Wassersport-Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln oder Segeln auch im Winter möglich. Die Pazifikküste Kaliforniens mit ihren malerischen Sandstränden erstreckt sich von Long Beach bis nach Malibu. Die westlich von Los Angeles gelegene Stadt Malibu ist für ihre breiten und sandigen Strände und ihre zahlreichen Promi-Villen bekannt. Insbesondere der Malibu Lagoon State Beach, der auch als Surfrider Beach bezeichnet wird, ist für seine Wellen berühmt. Den besten Blick über den Pazifischen Ozean bietet hingegen der Santa Monica Beach westlich der Innenstadt von Los Angeles. In Downtown L.A., dem pulsierenden Stadtzentrum, befindet sich eine Vielzahl öffentlicher Kulturstätten und großzügiger Parkanlagen. Frisches Gemüse und Obst der Region gibt es auf dem großen überdachten Grand Central Market , der sich am 317 South Broadway befindet. Hier werden auch frisch zubereitete Gerichte für den sofortigen Verzehr angeboten. Wer beim Einkaufen Stars treffen möchte, sollte nach Santa Monica fahren und sich in den edlen Boutiquen der Montana Avenue umsehen. Zu den angesagten Shoppingadressen zählt auch der Abbot Kinney Boulevard in Venice. Die neuesten Kreationen bekannter US-Designer findet man hingegen am Beverly Drive oder in den am Canon Drive gelegenen kleinen Läden.