Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur

Zwickau (dpa/tmn) - Sachsen ist durch seine Industrie geprägt - die Geschichte war von Blütephasen und wirtschaftlichen Abschwüngen gezeichnet. Diesem Auf und Ab widmet sich die 4. Sächsische Landesausstellung «Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen» vom 25. April bis 1. November 2020 im Audi-Bau in Zwickau. Besucher fahren, wie die Industrialisierung das Arbeits- und Alltagsleben der Menschen beeinflusst hat, so das Tourismusmarketing des Bundeslandes. ( www.boom-sachsen.de )

Tickets zum Brocken ab 1. März teurer

Wernigerode (dpa/tmn) - Zugfahrten mit der Harzer Schmalspurbahn für den Brocken werden zum 1. März teurer. Ein Ticket für eine einfache Fahrt kostet für einen Erwachsenen 31 Euro statt bislang 29 Euro. Für die Hin- und Rückfahrt sind es 47 Euro. Bisher sind es 45 Euro. Ursache sind laut den Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) stark gestiegene Kosten und Aufwendungen für den Betrieb und den Unterhalt der historischen Züge, die mit Dampflokomotiven angetrieben werden und zum Brocken und zurück fahren.

Produkterweiterung: Dertour setzt auf Badeurlaub

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Der Baustein- und Rundreiseveranstalter Dertour erweitert sein Angebot um Pauschalurlaub am Meer: Unter dem Namen Dertour Plus vermarktet der Anbieter jetzt Badeurlaub auf der Nah- und Mittelstrecke, etwa auf den Balearen und Kanaren sowie in der Türkei, Griechenland und Ägypten. In einem eigenen Katalog finden sich rund 1000 Hotels, die mindestens vier Sterne haben. Einige von ihnen sind bereits bei Schwestermarken der DER Touristik buchbar oder bei Dertour selbst, dann aber nicht als Pauschalreisen. Rund 250 Häuser kommen aus dem Angebot der insolventen Thomas Cook neu hinzu.