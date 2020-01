Winterzeit ist Kuschelzeit in Karlsruhe

Durch die Nähe zum Rhein wird es in Karlsruhe nicht so kalt wie in anderen, höher gelegenen Gegenden in der Bundesrepublik. Schneit es im Winter nicht so stark, schätzen dies vor allem Autofahrer. Schneechaos auf den Straßen sorgt nicht nur für wesentlich längere Reisewege, sondern erhöht auch die Unfallgefahr ungemein. Bei schlechtem Wetter muss man in Karlsruhe aber trotzdem kein Trübsal blasen: Die Region rund um Karlsruhe hat nämlich nicht nur herrliche Wanderwege in der unberührten Natur zu bieten, sondern ebenfalls ein vielfältiges kulturelles Angebot.

Museum, Theater oder Kino: In Karlsruhe gibt es alles, was das Urlauber-Herz begehrt

In den vielzähligen Museen der Stadt Karlsruhe lässt sich zum Beispiel die legendäre Stadtgeschichte mit der Gründung Karlsruhes nacherleben. Auch um die große Pyramide mitten auf dem Karlsruher Marktplatz ranken sich einige Legenden. Vor allem, weil diese aufgrund von Bauarbeiten in der Karlsruher Innenstadt für einige Jahre verhüllt war, haben sich allerlei Geschichten rund um kuriose Begebenheiten im Zusammenhang mit der Karlsruher Pyramide gebildet. Im Inneren der Pyramide sind übrigens die sterblichen Überreste des Karlsruher Stadtgründers beigesetzt, dem Markgrafen Karl Wilhelm, welcher von 1679 bis 1738 im heutigen Karlsruhe lebte und nur 59 Jahre alt geworden ist.

Aber nicht nur das Angebot der Karlsruher Museen ist bei schlechtem Wetter ein absoluter Garant für einen gelungenen Aufenthalt. Auch die liebevoll eingerichteten Kinos in Karlsruhe sorgen an Schlechtwettertagen für romantische Kuschelstunden im abgedunkelten Kinosaal. Auf den Karlsruher Theaterbühnen erwartet die Besucher der Stadt ein abwechslungsreiches Repertoire an Unterhaltung. Von Klassik bis hin zu modernen Stand-up Theater Inszenierungen, in Karlsruhe ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wie wird das Wetter in Karlsruhe?

Um im Urlaub in Karlsruhe nicht von einem Unwetter überrascht zu werden, finden Touristen und Einheimische hier eine umfangreiche Wettervorhersage. Dabei wird im Vergleich zu den allseits bekannten Wetter-Portalen im Internet aber nicht nur das aktuelle Wetter für Karlsruhe angegeben, vielmehr lassen sich auch die tatsächlichen Sonnenstunden auf einen Blick ablesen und es wird ein Index für die Belastung an UV-Strahlen für den Raum Karlsruhe angegeben. Dies ist bei jeder Jahreszeit für empfindliche Menschen besonders interessant, bundesweit nimmt die Zahl an Menschen zu, die unter einer Sonnenallergie leiden. Bei dieser Art der Erkrankung entstehen vorwiegend im Frühjahr Pusteln und großflächige Hautschuppungen, aber auch während der Sommermonate kann ein Schub jederzeit neu auftauchen, wenn die UV-Belastung plötzlich ansteigt.

Welche Höchstwerte die Tagestemperaturen in Karlsruhe erreichen, ist für die Planung eines Urlaubsausflugs besonders interessant: Im Winter möchte man es sich bei kalten Außentemperaturen in Karlsruhe lieber drinnen schön kuschelig warm machen, im Sommer kann es in Karlsruhe aber durch die Rhein-Nähe auch sehr heiß werden. Für Karlsruhe lässt sich natürlich auch das Wetter für die nächsten Tage vorhersagen, welches mit meteorologischer Genauigkeit möglich ist, da die Daten direkt aus den Datenbanken der großen deutschen Wetterdienste ausgelesen werden.

Gibt es diesen Winter Schnee in Karlsruhe?

Diese Frage beschäftigt Anfang 2020 nicht nur Kinder, die sich in Karlsruhe doch schon so sehr auf die nächste Schneeballschlacht freuen oder darauf, mit ihren Schlitten endlich einmal wieder den Rodelberg hinuntersausen zu können. Für Teile Deutschlands hatten die Meteorologen bereits Ende 2019 weiße Weihnachten prognostiziert, leider kam es in höher gelegenen Gebieten jedoch nur zu einem minimalen Niederschlag von unter einem Zentimeter Neuschnee.

Aktuell stehen die Chancen aus meteorologischer Sicht günstig, dass es in Karlsruhe und anderen Teilen Deutschlands noch Ende Januar, spätestens jedoch in den ersten Februarwochen zu einem Wintereinbruch mit Schneefall kommen kann. Ab etwa März kann es zwar immer noch recht kalt werden, jedoch stehen die Chance auf Schnee im Winter zu diesem Zeitpunkt des neuen Jahres dann bereits eher schlecht. Der meteorologische Frühlingsanfang fällt dabei auch 2020, wie in jedem Jahr, auf den 01. März, während der kalendarische Frühlingsbeginn in Deutschland im Jahr 2020 am 20. März sein wird.