Frühbucherrabatte: zu Jahresanfang am höchsten

Wer zuerst bucht, spart am meisten

Bereits im November oder Dezember beginnen viele Deutsche mit der Urlaubsplanung. Hier gibt es bereits Rabatte bei den Reiseveranstaltern und Ersparnisse bis zu 30 Prozent. Doch auch zu Jahresbeginn stehen die Chancen auf ein Frühbucher-Schnäppchen gut. Dabei folgt jeder Veranstalter seinen eigenen Regeln. Es gibt unterschiedliche Kontingente und eine begrenzte Anzahl an Frühbucherdplätzen. Wer sich also möglichst zeitig entscheidet, bekommt auch den höchsten Rabatt. Mit Voranschreiten des Jahres werden die Plätze immer weniger und auch die Prozente fallen. Was im Januar noch ein günstiges Schnäppchen scheint, kann im Februar bereits teurer sein.

Die Hauptsaison und Ferienzeit ist hier besonders beliebt und die begehrten Plätze schnell vergriffen. Familien mit schulpflichtigen Kindern oder auch wenig flexible Arbeitnehmer sollten ihre Urlaubsplanung möglichst zeitig beginnen. Besonders die Pauschalreisen werden im Preis reduziert. Hier kommen Flug, Transport und Hotel gleich in einem Paket. Alle Komponenten einzeln zu buchen könnte deutlich teurer werden und muss gut aufeinander abgestimmt sein.

Beste Auswahl in beliebten Ferienregionen

Ein rechtzeitig gebuchter Urlaub bringt jedoch nicht nur preisliche Vorteile mit sich. Gerade die beliebten Ferienziele sind schnell ausgebucht. Das betrifft weniger die Hotels, sondern mehr die Ferienwohnungen und Ferienhäuser, beispielsweise an Nord- und Ostsee. Frühbucher haben eine deutlich breitere Auswahl und entscheiden selbst, wie weit weg sich das Feriendomizil vom Strand befinden soll. Auch größere Familien oder private Reisegruppen haben eher die Chance, sich ein komplettes Anwesen zu mieten oder die Ferienhäuser in der Nähe zu wählen.

In den Hotels und bei Pauschalreisen sieht die Lage deutlich entspannter aus. Schließlich gibt es mehr Zimmer zur Verfügung und die Plätze oder die beliebtesten Reisewochen sind nicht sofort ausgebucht. Trotzdem bleibt gerade Frühbuchern die Wahl, ob das Hotelzimmer mit Meerblick noch zur Verfügung steht oder welchen speziellen Komfort es bieten sollte. Ähnlich verhält es sich bei den Flügen. Wer möchte denn schon früh um 4 Uhr wieder nach Hause fliegen oder vielleicht durch eine ungünstige Verbindung sogar umsteigen müssen?

Lieber Frühbucher oder Last-Minute – wer spart mehr?

Die frühzeitige Urlaubsplanung lohnt sich vor allem bei Familien, Selbstständigen oder Leuten, die in ihrer Freizeit nicht besonders flexibel sind. Für einen recht spontanen Urlaub haben die Last Minute Angebote noch einige Rabatte übrig. Sie werden meist kurz vor der Reise geschaltet und sollen leere Zimmer in Hotels, auf dem Flug oder gar ein freies Ferienhaus verhindern. Die Reisezeit ist jedoch kaum noch anzupassen, da der Urlaub quasi nur eine Lücke füllt. Zudem sind die Rabatte längst nicht mehr so hoch, wie noch vor einigen Jahren. Viele Reiseveranstalter bestätigen, dass der Frühbucherrabatt deutlich lukrativer ausfallen kann, als Last Minute. Darüber hinaus können manche Ausflüge im Urlaubsland nicht mehr wahrgenommen werden oder eine besondere Ausstattung im Hotelzimmer ist vielleicht vergriffen.

Die meisten deutschen Urlauber sind ohnehin auf ihre Sicherheit versessen. Sie buchen lieber rechtzeitig, genießen einen strukturierten Ablauf und wissen mit Vorfreude, wo es in den Sommermonaten hingeht.