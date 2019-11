Top-Reiseziele im Winter - Varadero auf Kuba entdecke

Zwanzig Kilometer feiner Sandstrand und ein quirliger Badeort

Die Halbinsel Varadero, die 140 Kilometer von der Hauptstadt Havanna entfernt am nordöstlichsten Punkt von Kuba liegt, gilt als Top-Urlaubsziel. Mit einem 20 Kilometer langen und 1 Kilometer breiten Sandstrand besitzt Varadero den längsten Strandabschnitt auf Kuba. In Strandnähe reihen sich komfortable Hotels und All-inklusive-Anlagen aneinander. Darüber hinaus gibt es einen Golfplatz und am östlichen Ende der Strandzunge ein Naturreservat mit einsamen Stränden. Flüge nach Varadero starten regelmäßig von allen größeren deutschen Flughäfen. Vor allem in der Hochsaison sollte eine Flugbuchung möglichst frühzeitig erfolgen. Bei einem Flugpreis-Vergleich wie bei diesem unabhängigen Vergleichsportal besteht die Möglichkeit, Flugtarife verschiedener Fluggesellschaften miteinander zu vergleichen und dadurch ein Flugticket nach Varadero zu günstigen Konditionen zu finden. Der Juan Gualberto Gómez Airport in Varadero ist nach dem Flughafen von Havanna der zweitgrößte kubanische Airport und wird von verschiedenen Linien- und Charterfluggesellschaften angeflogen. Das Wetter auf Kuba ist ganzjährig tropisch warm und somit zum Baden geeignet. Die Hauptbadesaison ist im Sommer (Juli und August), wenn Tagestemperaturen zwischen 27 und 31 Grad erreicht werden. Im Winter zwischen Dezember und März ist mit Temperaturwerten zwischen 17 und maximal 27 Grad zu rechnen. Der Badeort Varadero ist übersichtlich, sodass man sich schnell zurechtfindet. Die Hauptstraße, die Avenida 1, ist gleichzeitig die wichtigste Straße der Stadt und wird von zahlreichen Geschäften, Restaurants und Souvenirshops gesäumt. Außerdem gibt es in der Innenstadt ein Einkaufszentrum. Zum Tanzen trifft man sich abends in einer der Bars oder Clubs. Tagsüber sind an der Avenida 1 oft die legendären kubanischen Oldtimer zu beobachten. Zu den typischen Verkehrsmitteln auf Kuba gehören auch immer noch Pferdewagen, die Waren transportieren. An der Avenida 1 befindet sich ein Kunsthandwerksmarkt, wo handgearbeitete Souvenirs zu finden sind. Der Parque Retiro Josone ist als Oase der Ruhe und Entspannung sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern beliebt. Durch den Park mit seinen schattenspendenden Bäumen führen zahlreiche Spazierwege vorbei an gepflegten Rasenflächen und üppig bepflanzten Blumenbeeten. Der künstlich angelegte See des Parks wird auch zum Tretbootfahren genutzt. Im Restaurant der großzügigen Parkanlage finden in regelmäßigen Abständen Salsa-Abende statt.

Ganzjähriges Reiseziel mit interessanten Ausflugsmöglichkeiten

Zur Einreise nach Kuba wird ein Visum benötigt. Da die Touristenkarte bislang nicht an der Grenze ausgestellt wird, muss diese rechtzeitig beantragt werden. Die Touristenkarte gilt ab Ausstellungsdatum 180 Tage und wird zusammen mit dem Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig sein muss, bei Ankunft in Varadero am Flughafen vorgelegt. Da sich Einreisevorschriften auch kurzfristig ändern können, wird empfohlen, sich vor dem Urlaub auf Kuba nochmals über die Einreisemodalitäten zu informieren. Als Auswärtiges Amt für die Außenpolitik der Bundesrepublik zuständig, veröffentlicht die Bundesbehörde auch Reise- und Sicherheitshinweise für Kuba und alle Länder, mit denen diplomatische Verbindungen bestehen. Varadero ist ein Reiseziel für Singles, Paare und Familien. Auch mit Kindern kann man eine Menge unternehmen. Zu den beliebten Ausflugsmöglichkeiten gehört der Besuch im Delfinarium. Bei den Delfinshows besteht sogar die Möglichkeit, mit den Tieren zu schwimmen. Im Naturreservat östlich der Strandzunge von Varadero sind viele Vogelarten beheimatet. Ein eindrucksvolles Höhlensystem ist in den Bellamar Caves in der Nähe von Matanzas zu sehen. Die Höhlen von Bellamar gehören zu den bekanntesten Schauhöhlen Kuba und sind definitiv einen Besuch wert. Während Forscher und Wissenschaftler in Gedanken bereits unterwegs zum Merkur sind, träumen die meisten Bürger von einer Reise an exotische Urlaubsziele wie Varadero und vom Baden an Traumstränden.