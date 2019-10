Athen (dpa) - Der Tourismus und da auch die Besucher aus Deutschland helfen der griechischen Craft-Beer-Szene auf die Sprünge. Mehr als 80 Mikrobrauer gibt es mittlerweile in Griechenland, gut die Hälfte von ihnen hat sich jüngst auf dem ersten griechischen Craft-Beer-Festival in Athen präsentiert.

«Viele von ihnen sind in touristischen Regionen angesiedelt, auf Kreta, Santorini, Kefalonia», sagt Co-Veranstalter Konstantin Stergides. Vor allem die deutschen und britischen Touristen seien es, die im Urlaub gerne ein lokales Bier bestellten.

«Dadurch unterstützen sie die hiesige Craft-Beer Szene enorm», sagt Stergides. Auch bei der Braukunst an sich seien die Deutschen durchaus Maßstab: «Es gibt so manchen griechischen Mikro-Brauer, der in Deutschland gelernt hat; viele nehmen sich außerdem das deutsche Reinheitsgebot zu Herzen.» Gleichzeitig sei das griechische Gesetz im Bereich Braukunst nicht ganz so streng wie das deutsche. «Unsere Craft-Beer-Brauer können kreativer sein», versichert der Fachmann.