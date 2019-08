Campingausflug - So bist du auf jedes Wetter vorbereitet

Vorbereitung auf schwierige Wetterlagen

Am wichtigsten ist, sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage zu informieren. Schon vor dem Ausflug lassen sich lang- und kurzfristige Vorhersagen nutzen, um das Wetter besser einzuschätzen. Bei schwierigen Wetterlagen, zu denen anhaltende Phasen mit extremen Unwettern zählen, ist ein Verschieben des Urlaubs vielleicht die bessere Entscheidung. Das gilt nicht nur wegen des Risikos, sondern auch wegen der eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten.

Auch unterwegs ist es empfehlenswert, sich über mögliche Wetteränderungen auf dem Laufenden zu halten. Eine Wetterwarn-App auf dem Smartphone kann zum Beispiel rechtzeitig vor aufziehenden Unwettern warnen und Schlimmeres verhindern. Ansonsten helfen mobiles Internet und ein Radio, sich online oder über Nachrichtensendungen zu informieren. Camper sollten beachten, dass manche Gegenden zudem ein deutlich höheres Risiko für plötzliche Wetteränderungen mitbringen als andere. Im Gebirge treten unerwartete Wetterumschwünge zum Beispiel häufiger auf als im Flachland.

Folgende Wetterereignisse sind schwierig:

- anhaltender Regen oder Starkregen (Gefahr von Überschwemmungen)

- Unwetter (Blitze, Hagel, heftige Windböen)

- Tornados und Stürme

- anhaltende Kälte

- in höheren Höhenlagen teilweise auch Schnee

Auswahl der Urlaubsregion clever gestalten

Camping ist in manchen Reiseländern auch in freier Natur möglich, in anderen Ländern ist das nur auf Campingplätzen erlaubt. Wer sich für ein Reiseziel entscheidet, hat daher auch die Wahl aus unterschiedlichen Stellplatz-Angeboten. In der Natur sind Camper auf sich selbst gestellt. Auf organisierten Campingplätzen finden sie hingegen nicht nur die Gesellschaft anderer Camper, sondern oft auch eine Infrastruktur wie einen Sanitär- oder Wetterschutzbereich.

Es lohnt sich jedoch, verschiedene Campingplätze miteinander zu vergleichen. Manche Anbieter verfügen über Freizeit-Möglichkeiten, die selbst bei schlechtem Wetter funktionieren. Wer also immer wieder das Pech hat, dass der Urlaub "ins Wasser fällt", sollte einfach einen weitgehend wetterunabhängigen Campingplatz aufsuchen. Zum Vergleich verschiedener Plätze lohnt sich ein Besuch eines Vergleichsportals .

Diese Dinge sollten unbedingt mit

Camper legen bereits bei der Vorbereitung für den Urlaub fest, ob sie für alle (Wetter-)Lagen gewappnet sind. Sie sollten in erster Linie auf richtige Kleidung achten und auch für schlechtes Wetter vorsorgen. Selbst wenn gerade Hochsommer ist, kann eine Regenfront mit kalten Temperaturen aufkommen. Ein leichter Pullover und lange Hosen zusätzlich zu Regencape und Schirm können echte Vorteile haben. Kleine Kinder lieben bunte Gummistiefel, mit denen sie in Pfützen springen können.

Die Camper werden im Zelt übernachten? Ein beschichtetes und wasserdichtes Zelt ist sinnvoll. Hohe Wassersäulen ab 3000 ml sind zu empfehlen. Das Zelt sollte auf dem Platz zudem möglichst clever aufgestellt werden. Am besten ist ein erhöhter Standplatz, damit das Regenwasser abfließt und sich nicht rund ums Zelt sammelt. Passendes Campingzubehör für den Wohnwagen wie Pavillons, Wind- und Regenschutze gibt es beispielsweise in Onlineshops wie diesem .

Beschäftigung bei schlechtem Wetter

Ist der Dauerregen erst einmal da, wissen viele Urlauber beim Camping nicht mehr, was sie machen sollen. Wer sich vorbereitet, kann sich viel Stress und Ärger ersparen. Eine gute Idee sind neben kindgerechten Basteleien Gesellschaftsspiele für jung und alt. Egal ob Klassiker wie Monopoly und Mensch ärgere dich nicht oder ein neueres Produkt: Die Zeit vergeht plötzlich wie im Flug. Wer keine Idee hat, welches Spiel gerade angesagt ist, kann sich unter anderem auf diesem Blog informieren. Camper, die keine Spiele mitnehmen möchten, können sich mit Glück auch vor Ort in einem Supermarkt eindecken.

Doch irgendwann werden selbst die coolsten Gesellschaftsspiele langweilig. Camper sollten nicht den Fehler machen und sich den ganzen Urlaub im Zelt oder Campingmobil einschließen. Auch bei Regen sind Spaziergänge und Aktivitäten kein Problem. Wenn sich unter den Regen ganz sicher keine Gewitter mischen, ist sogar Schwimmen und Bootfahren möglich. Es ist natürlich großartig, wenn die Urlaubsregion mit spannenden Innen-Aktivitäten lockt. Vielleicht gibt es in der Nähe ja ein Shoppingcenter, ein Kino, Schlösser oder ein paar Museen, die einen Besuch wert sind. Beliebt bei Kindern sind außerdem Indoor-Spielplätze.