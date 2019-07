Travemünde (dpa) - Im 130. Jahr ihres Bestehens wartet die Travemünder Woche mit einem abwechslungsreichen Programm zu Wasser und zu Land auf. Insgesamt sechs deutsche und eine Europameisterschaft stehen auf dem Regattaplan.

Bislang hätten sich rund 1300 Segler aus 15 Nationen mit 700 Booten angemeldet, sagte der Geschäftsführer der Travemünder Woche, Jens Kath. Mit dem traditionellen Kommando «Heißt Flagge» wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitag im Beisein von Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die Veranstaltung eröffnen.

Erstmals wird im Rahmen der Travemünder Woche eine nationale Meisterschaft im sogenannten Offshore-Double-Hand-Segeln ausgetragen. «Wir freuen uns sehr, dass der Deutsche Segler-Verband Travemünde den Zuschlag für diesen Wettkampf im Zweihand-Seesegeln erteilt hat», sagte Kath. In Travemünde werden zwölf seegängige Boote dieser Klasse an den Start gehen, die 2024 olympisch werden soll. Bei den Olympischen Spielen vor Marseille 2024 wird in Mixed-Teams gesegelt.

Nicht ganz so sportlich, aber ebenso spannend verspricht das Rennen um den Rotspon-Cup zu werden. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wird am 24. Juli Lindenau herausfordern. Heinold ist erst die zweite Frau nach der ehemaligen Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke (SPD), die in dem von Lindenaus Amtsvorgänger Bernd Saxe (SPD) ins Leben gerufenen Rennen antritt. Gaschke hatte das Rennen 2013 für sich entschieden.

Das Landprogramm bietet nach Angaben der Veranstalter eine bunte Mischung aus Musik, Show, Kulinarik und Unterhaltung. Um ein Verkehrschaos in Travemünde zu vermeiden, bittet die Polizei die Besucher, die ausgewiesenen Parkplätze an den Ortseingängen zu nutzen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Segelsportveranstaltung geht am 28. Juli mit einem großen Feuerwerk über der Nordermole zu Ende. Im Jahr 2018 kamen insgesamt rund 800.000 Besucher.