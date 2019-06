Welches Visum wird für die Vereinigten Staaten benötigt?

Urlaubs- und Geschäftsreisen sind unkompliziert

Wer für nicht mehr als 90 Tage am Stück in die USA reisen möchte, benötigt hierfür kein formelles Visum, sondern lediglich eine so genannte ESTA Genehmigung. Diese kann sowohl für touristische als auch für geschäftliche Zwecke schnell und problemlos online beantragt werden. Über das Ergebnis der Prüfung gibt das System in wenigen Sekunden Bescheid und erteilt die ESTA Genehmigung für die Reise in die USA. Dabei handelt es sich technisch gesehen um keine Einreise-, sondern ein Anreisegenehmigung, weil die endgültige Entscheidung durch die Zollbehörden am Flughafen in den USA getroffen wird. Probleme entstehen aber selten, da die Datenbanken, auf die die Beamten vor Ort zurückgreifen, die gleichen sind, die im Rahmen der Beantragung der ESTA Genehmigung überprüft werden. Weiterhin ist wichtig zu wissen, dass es sich um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt. Die Kosten für eine ESTA-Genehmigung belaufen sich derzeit auf 14 Dollar.

Visum beantragen

Sofern für die Reise in die Vereinigten Staaten eine ESTA Genehmigung genügt, sollte der Antrag mindestens 72 Stunden vor Abreise gestellt werden. Anders sieht es aus, wenn ein längerer Aufenthalt in den USA geplant ist. Dann kann die Dauer der Bearbeitung der Visa Angelegenheiten von vier bis acht Wochen betragen. Entsprechend langfristig sollte ein solcher Aufenthalt im Vorfeld geplant werden , um nicht den Einreisetermin wegen fehlenden Visums nach hinten verschieben zu müssen. Sofern die Prüfung der ESTA Genehmigung zu einer Versagung der Genehmigung geführt hat, besteht ebenfalls nur die Möglichkeit, ein formelles Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu stellen. Die Kosten für Visa sind bedeutend höher als die für eine ESTA Genehmigung. Für ein Studenten oder Arbeitnehmer Visum werden 160 Dollar an Gebühren fällig. Allerdings werden diese Visa auch für wesentlich längere Zeiträume erteilt als ESTA Genehmigungen.