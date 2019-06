Das sind die Rechte von Passagieren bei Flugproblemen

Der Flug in den Urlaub oder für die Geschäftsreise ist gebucht, alle Sachen sind gepackt und dann die schlechte Nachricht am Flughafen: Der Flug verspätet sich um mehrere Stunden oder wird sogar komplett gestrichen. Das ist der Horror vieler Flugpassagiere, die sich dann fragen, welche Rechte ihnen zustehen. Von einer Entschädigung in Geld, über eine komplette Erstattung des Ticketpreises, bis hin zum Rückflug zum Abflugort ist alles je nach konkreter Situation dabei.

Von Dülmener Zeitung