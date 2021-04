Haare schneiden nach dem Mondkalender: Das sollten Sie beachten

Egal, ob nur das Spitzen schneiden oder die Trennung von der langen Mähne ansteht: Jeder wünscht sich, dass die Haare nach dem Schneiden wieder gesund und kräftig aussehen. Als Unterstützung dafür richten manche den Frisörbesuch nach dem Mondkalender aus, da der Mondstand Einfluss auf das Haarwachstum haben soll.

Dabei sind einerseits die verschiedenen Mondphasen (abnehmend, zunehmend etc.) ausschlaggebend, aber auch, in welchem der zwölf Tierkreiszeichen sich der Mond gerade befindet. Je nachdem, wie die neue Frisur aussehen soll, sind hierbei bestimmte Tage mehr bzw. weniger förderlich.

Vorteilhafte Tage fürs Haareschneiden

Laut Mondkalender-Experten Johanna Paungger-Poppe und Thomas Poppe haben Feuer- und Erdzeichen einen kräftigenden Effekt auf die Haare. Vor allem Löwe- und Jungfrautage sind grundsätzlich ideal zum Haareschneiden. Ob der Mond dabei zu- oder abnimmt, ist ganz gleichgültig.

Tage, an denen der Mond in einem Luftzeichen (also Zwilling, Waage oder Wassermann) steht, sind ebenfalls prinzipiell in Ordnung als Termine für den Haarschnitt. Diese Daten eignen sich gut zum Spitzen schneiden und sollen den Haaren helfen, zügig wieder in Form zu kommen.

Fein, fettig oder kraus: Auch der Haartyp ist entscheidend

Obwohl gewisse Tage also generell günstig für das Haarstyling sind, ist die jeweilige Beschaffenheit der eigenen Haare ebenfalls ausschlaggebend. Gerade jene, die eher feines Haar haben, sollten etwa darauf achten, dass der Gang zum Frisör auf einen Löwetag fällt, da die Haare dadurch dichter nachwachsen.

Als Geheimtipp für dünnes oder zum Fetten neigendes Haar gilt: Lassen Sie regelmäßig jeweils an den Löwetagen von Februar bis August die Spitzen schneiden. Auf diese Weise sollen die Haare Stück für Stück aufgebaut und letztendlich kraftvoller werden.

Vorsicht ist jedoch bei lockigem Haar geboten. Wer eine Dauerwelle trägt, sollte nämlich lieber an Jungfrau- als an Löwetagen die Haare schneiden lassen. Denn während gewellte Haare an Jungfrautagen nach dem Schnitt ihre Form und Schönheit bewahren, können sie an Löwetagen eher kraus werden. Möchten Sie, dass Ihre Haare sogar noch etwas glatter werden, können Sie hingegen ausprobieren, einmal an einem Widdertag zum Frisör zu gehen.

Ungünstige Tage zum Haare schneiden

In bestimmten Mondphasen kann das Haareschneiden unter Umständen jedoch auch weniger gute Resultate bringen. Paungger-Poppe und Poppe erklären dazu, dass an Tagen, an denen der Mond in einem Wasserzeichen steht, auf das Trimmen der Haare lieber verzichtet werden soll.

So gelten besonders Fische- und Krebstage von alters her als ungeeignete Tage für einen Haarschnitt. An Krebstagen sollen die Haare struppig und widerspenstig werden, während beim Haareschneiden an Fischetagen leichter Schuppen entstehen . Demnach lohnt es sich, den Frisör an diesen Tagen lieber zu meiden.

Die Mondphasen: Wie schnell sollen die Haare wachsen?

Haarschnitt ist aber nicht gleich Haarschnitt und Bedürfnisse und Belieben können hierbei ganz unterschiedlich ausfallen. Während manche ein möglichst schnelles Nachwachsen der Haare herbeisehnen, sind Träger von Pony oder Kurzhaarfrisur oft froh, wenn sich das Wachstum in Grenzen hält und sie nicht ständig den Frisör aufsuchen müssen. Auch darauf sollen die Mondphasen Einfluss haben.

Als Faustregel gilt, dass der zunehmende Mond aufbaut und stärkt, während der abnehmende Mond abgibt und reinigt. Wer also lieber seltener zum Haareschneiden geht, sollte darauf achten, dass der nächste Termin bei abnehmendem Mond stattfindet. Dadurch kann das Haarwachstum verlangsamt werden, sodass kurze Haare, Bobs oder Ponys seltener nachgeschnitten werden müssen.

Im Gegensatz dazu kann ein Schnitttermin bei zunehmendem Mond eingeplant werden, wenn die Haare möglichst rasch wachsen sollen.

Als besondere Termine zum Haareschneiden gelten außerdem Vollmond und Neumond. An beiden Tagen kann ein Schnitt der Haarpracht wieder Kraft und Gesundheit verleihen. Allerdings soll der Neumond dafür sorgen, dass die Haare bald nachwachsen, während der Vollmond das Wachstum eher verlangsamt.

Dos and Dont‘s für die Haarpflege nach dem Mondkalender

Neben der richtigen Planung des Haarschnitts lässt sich der Mondzyklus aber auch in die Pflege der Haare integrieren. Bestimmte Tage sind dabei laut Mondkalender günstiger fürs Haare waschen als andere. Speziell Schütze- und Widdertage etwa sollen gut geeignet für Haarkuren, -masken oder -spülungen sein.

Da der abnehmende Mond sehr reinigend auf den Körper wirkt, eignet sich diese Zeit vor allem für eine gründliche Tiefenreinigung. Kopfhaut- und Haarpeelings entfalten dann ihre volle Wirkung und lassen die Haare wieder gesund und gereinigt aussehen. Der zunehmende Mond hingegen steigert die Wirkung von anregenden und nährenden Kuren, die sich auch positiv auf den Haarwuchs auswirken.

Wer den Haaren eine frische Farbe verleihen möchte, tut gut daran, dies vor allem an Zwilling- oder Wassermanntagen zu erledigen. Dann lassen sich Farben oder Tönungen besonders leicht aufnehmen.

Tage, an denen der Mond in einem Wasser-Tierkreiszeichen ist, gelten allerdings als unvorteilhaft für eine gesunde Haarpflege . Lässt es sich also vermeiden, sollten die Haare möglichst nicht an Fische-, Krebs- und Skorpiontagen gewaschen werden.

Fazit

Wer das meiste aus seinem Haarschnitt herausholen und der eigenen Frisur wieder mehr Schwung geben möchte, kann diese Tipps also durchaus einmal selbst ausprobieren. Möglicherweise profitieren die Haare schon bald davon und erstrahlen in neuem Glanz.