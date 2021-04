Bei Engelbert Strauss gibt es sehr unterschiedliche Handwerker Arbeitskleidung für Damen , die zumeist die Farbe Schwarz haben und sehr robust und langlebig sind.

Was ist überhaupt Arbeitskleidung?

Zunächst wird hierbei unterschieden zwischen Arbeitskleidung und Schutzkleidung. Beides kommt auf der Arbeitsstelle zum Einsatz. Dennoch existieren zwischen beiden Ausführungen einige Unterschiede. So gibt es Jobs, in denen ein gewisses Maß an Schutz sehr wichtig ist. Briefträgerinnen beispielsweise tragen häufig Schuhe mit Stahlkappen, damit die schweren Pakete keine Verletzungen an ihren Füßen hervorrufen können. Maurerinnen hingegen können ihre Hände mit speziellen Handschuhen schützen. Einfach gesagt, handelt es sich bei Arbeitskleidung daher um Kleidung, die nur auf der Arbeit getragen wird.

Vielfach hat dies auch hygienische Gründe. Denn wenn die Kleidung nur auf der Arbeit angezogen wird, lässt sich verhindern, dass durch die Alltagskleidung Keime oder Bakterien in den Betrieb eingebracht werden. Das ist zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie ein sehr wichtiger Punkt. Hierbei tragen die Angestellten zumeist auch spezielle Haarnetze, damit die Haare nicht in der Nahrung oder in den einzelnen Komponenten landen. Das sind nur einige Beispiele, in den Arbeitskleidung getragen werden muss.

Es gibt noch viele andere Jobs, in denen dies vorgeschrieben ist. Dazu gehören unter anderem:

Arzt/Krankenschwester

Polizei

Feuerwehr

Richter

und viele weitere

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitskleidung und Freizeitkleidung?

Oben wurde bereits kurz erwähnt, dass sich Arbeitskleidung in gewisser Weise von Freizeitkleidung unterscheidet. So muss erstere einige Punkte erfüllen, um in bestimmten Berufen zum Einsatz kommen zu können. Schutzkleidung wird zudem in einem geeigneten Labor auf seine Eigenschaften geprüft werden. Erst wenn sie alle wichtigen Tests bestanden hat, erhält sie eine Zertifizierung und darf in den jeweiligen Berufen getragen werden. Wie der Name schon erahnen lässt, sorgt Schutzkleidung für Schutz und kommt unter anderem auch bei vielen Arbeiten im Garten zum Einsatz.

Die Kosten für die Schutzkleidung müssen vom Arbeitgeber übernommen werden. Sie verfügt über bestimmte Eigenschaften, die Freizeitmode nicht besitzt. Zum Beispiel gibt es Arbeitskleidung, die aus schnittfesten Materialien besteht, um Verletzungen mit scharfen und spitzen Gegenständen zu vermeiden. Darüber hinaus dürfen Taschen nur in Einzelfällen auf die einzelnen Kleidungsstücke aufgebracht werden, da diese unter Umständen eine Gefahr darstellen können, wenn der Träger damit an Maschinenteilen hängen bleibt.

Wie sollte Arbeitskleidung gewaschen werden?

Damit Arbeitskleidung möglichst lange hält und nicht schon nach einigen Monaten ausgetauscht werden muss, sollte sie richtig gereinigt werden. So lassen sich alle Verunreinigungen und Gerüche effektiv entfernen. Bei der Reinigung der Arbeitskleidung können die folgenden Tipps sehr nützlich sein:

Arbeitskleidung immer getrennt von der Jugend Freizeitkleidung waschen und auch lagern

stark verschmutzte Teile direkt waschen

Wäsche nach Verschmutzungsgrad und Farben sortieren

alle Reißverschlüsse schließen

hartnäckige Verschmutzungen im Vorfeld mit Gallseife oder einer speziellen Waschpaste bearbeiten und das gewählte Mittel 20 - 30 Minuten einwirken lassen

Ärmel und Hosenbeine entkrempeln

Nur so viel Wäsche in die Waschmaschine geben, sodass diese noch locker in der Trommel liegt

Vollwaschmittel in Pulverform ist die beste Wahl

bei starken Verschmutzungen wird ein spezielles Fleckensalz mit in die Waschmaschine gegeben

Arbeitskleidung bei 40 oder 60 Grad waschen (ausgenommen Funktionskleidung)

bei stark riechenden Kleidungsstücke werden einige Tropfen Duftöl in das Fach des Weichspülers gegeben

Warum brauchst du Arbeitskleidung?

Arbeitskleidung kann unterschiedliche Zwecke erfüllen. In einigen Berufen sorgt sie für Sicherheit. In anderen Jobs hingegen hat sie die Funktion, dass andere Menschen erkennen, wer für ein Unternehmen arbeitet. Das kann zum Beispiel auf Messen, Konzerten oder auch anderen Veranstaltungen sehr praktisch sein. Zudem ist Arbeitskleidung aus Leder oder anderen Materialien auch ein sehr guter Werbeträger, indem das Logo eines Unternehmens aufgedruckt oder aufgestickt wird.

Somit wird also klar, dass Arbeitskleidung in sehr vielen Fällen sehr praktisch ist und zum Teil auch getragen werden muss!