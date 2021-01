Nachhaltigkeit in der Modebranche

Wie kann ich als Verbraucher diesen Trends in der Modebranche entgegenwirken?

Wenn viele mitmachen, ist es möglich, diesem Trend entgegenzuwirken. Hier ein paar Tipps, wie man selbst aktiv werden, seinen Konsum an Textilien reduzieren und dennoch gut aussehen kann:

Weniger ist mehr, auch bei der Kleidung

Minimalismus liegt im Trend. In der Modewelt ist in diesem Zusammenhang der Begriff „Capsule Wardrobe“ aus den 70er-Jahren wieder aufgekommen. Dabei bleiben allerhöchstens 37 Kleidungsstücke pro Jahreszeit im Schrank (Accessoires und Schuhe gehören dabei auch dazu). Weniger ist natürlich noch besser – manche kommen sogar mit zehn Teilen aus. Der Trick ist, so zu wählen, dass diese Stücke immer wieder neu miteinander kombiniert werden können. So ist es möglich, trotzdem viele verschiedene Outfits zu tragen.

Beim Kleidungskauf auf Nachhaltigkeit achten

Allgemein ist es sinnvoll, beim Kauf von Kleidung darauf zu achten, dass diese nachhaltig und unter fairen Bedingungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen produziert wird. Das macht sich natürlich meist auch im Preis bemerkbar. Für mehr Nachhaltigkeit im Alltag ist es aber besser und ratsam, lieber weniger fair produzierte Stücke in hoher Qualität zu kaufen als viele billige, die nach kurzer Zeit reif für den Müll sind. Und wenn diese hochwertigen Kleidungsstücke doch irgendwann zu aufgebraucht sind, um sie in den Altkleidercontainer zu werfen, kann der nächste Tipp bestimmt Abhilfe schaffen.

Dem Upcycling-Trend folgen

Auch ausgediente Kleidung muss nicht gleich entsorgt werden. Beim sogenannten Upcycling werden alte Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, weil sie verschlissen sind, nicht mehr passen oder nicht mehr gefallen, aufgewertet. Dabei können bestehende Stücke entweder neu gestaltet werden oder komplett neue Stücke entstehen. So kann zum Beispiel ein altes Herrenhemd zu einem Kinderkleid werden, alte T-Shirts zu Stoffbeuteln oder anderen Accessoires oder andere, kleine Stoffreste zu waschbaren Abschminkpads. Die Möglichkeiten sind hier beinahe grenzenlos. Anleitungen und Ideen zum Ausprobieren gibt es zahlreiche im Internet. Wer seinen eigenen Upcycling-Kreationen gerne noch ein gewisses Extra verleihen möchte oder selbstgenähte Geschenke gerne noch etwas aufwerten möchte, kann zum Beispiel selbstgestaltete Namensbänder in die Stücke nähen.

Mehr Nachhaltigkeit im modischen Alltag: bewusster kaufen und länger nutzen

Sogenannte Fast Fashion, wie sie von einem Großteil der aktuellen Modekonzerne produziert wird, ist meist nicht nur minderwertig in ihrer Qualität, sondern ist auch noch in vielerlei Hinsicht schlecht für die Umwelt und für unsere Gesellschaft – etwa was die Ressourcen verschwendende Produktion oder die Arbeitsbedingungen betrifft, unter welchen die Modekollektionen produziert werden. Viele der Stücke werden dann zum Teil noch vor dem Verkauf entsorgt, um Platz für Neues zu machen. Die verkauften Produkte halten oft nicht lange und landen schnell wieder im Müll.

Trends wie die Capsule Wardrobe, bei der nur wenige Stücke im Kleiderschrank verbleiben oder auch der Griff zu mehr nachhaltig produzierter Kleidung können der Fast Fashion Industrie entgegenwirken. Auch das Upcycling von verbrauchten oder nicht mehr getragenen Kleidungsstücken hilft dabei, das Leben von einzelnen Teilen noch wesentlich zu verlängern. Etwa durch das Aufpeppen von alten, verschlissenen Kleidungsstücken oder in dem Kreieren von Accessoires aus Stoffresten. Das sorgt für einen nachhaltigeren Umgang in der Mode und zudem für mehr Individualität im eigenen Kleiderschrank.