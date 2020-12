10 Top-Tipps, damit deinem Kind beim Winterfussball nicht kalt wird

TIPP 1

Kompressions-/ Unterschichten unter den Shorts und dem Top tragen. Kompressionskleidung liegt sehr eng auf dem Körper und hält ihn warm, während Schweiß von der Haut wegtransportiert wird. Laut offiziellen Sportregeln muss die Unterbekleidung unter dem Trikot zur Farbe des Trikots passen. Wir denken allerdings nicht, dass diese Regel in irgendeiner Liga im Kinderfußball durchgesetzt wird! Kompressionsshorts/ Hosen/ Westen können günstig über Geschäfte wie Sports Direct oder Newitts erworben werden. Wenn möglich, kaufen Sie Grün!

TIPP 2

Kaufen Sie Polyester-Sporthandschuhe (nicht Baumwolle oder Strick, da diese kalte Feuchtigkeit aufnehmen) und eine Mütze, um die Extremitäten warmzuhalten. Die für den Zehnkampf sind perfekt. Außerdem ergibt es Sinn, die Finger dicht zu einer Faust zusammenzudrücken, um die Wärme in den Händen einzuschließen und die Menge an Haut zu reduzieren, die der kalten Luft ausgesetzt ist.

TIPP 3

Bringen Sie ein zusätzliches Paar Fußballsocken mit, während Ihr Kind spielt. Wenn die Füße nass und kalt werden, können sie die neuen Socken zum Aufwärmen in der Halbzeit anziehen.

TIPP 4

Sie können sehr schnell an Körperwärme verlieren, daher sollten Sie einen Trainingsanzug tragen, oder eine Jogginghose und Jacke, wenn sie nicht spielen. Vor dem Spiel und danach, sowie während des Spiels, wenn sie ausgetauscht werden. Wenn sie auf der Bank sitzen, können sie eine Decke um sich wickeln, um beim Winterfußball warm zu bleiben.

TIPP 5

Bringen Sie eine Plastiktüte mit, um den Trainingsanzug während des Spiels aufzubewahren. Sollte es regnen, können Sie die Sachen trocken halten, sodass sie keine kalten, nassen Sachen anziehen müssen.

TIPP 6

Immer in Bewegung bleiben! Es ist sehr wichtig, so viel wie möglich in Bewegung zu bleiben, damit sie sich von innen aufwärmen. Stellen Sie sicher, dass sie nicht lange herumstehen und aktiv am Spiel teilnehmen.

TIPP 7

Es soll Spaß bringen! Machen Sie das Beste aus dem Wetter. Fordern Sie sie heraus, so matschig wie möglich zu werden, oder in die Pfützen zu springen.

TIPP 8

Es gibt einen Punkt, da muss der Schlussstrich gezogen werden – wir wollen, dass den Kindern das Spiel Spaß bringt, und dass sie widerstandsfähig werden. Aber wenn das Wetter richtig schlecht ist, dann bringt es einfach nichts. Ihr Wohlbefinden und Spaß am Spiel sollte an erster Stelle stehen.

TIPP 9

Nach dem Spiel sollten die nassen Sachen so schnell wie möglich ausgezogen und warme, trockene Sachen angezogen werden. Selbst, wenn es nur für die Fahrt nach Hause ist. Nasse Kleidung bringt kaltes Wasser an den Körper, was besonders zu spüren ist, wenn sie nicht mehr herumrennen und die Körpertemperatur sinkt.

TIPP 10

Lassen Sie zu Hause ein warmes Bad ein, um die Körpertemperatur wieder zu erhöhen, und als Belohnung gibt es eine Tasse heiße Schokolade!