Mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank: Reparieren statt wegwerfen

Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Äußere für viele eine große Rolle spielt. Die Art und Weise, in der wir uns kleiden, soll ausdrücken, wer wir sind. Infolgedessen werden weltweit täglich riesige Massen an Kleidungsstücken produziert – sehr zum Schaden der Umwelt. Die Textilindustrie ist nicht nur einer der größten CO2-Verursacher, sondern macht außerdem regelmäßig mit Skandalen über katastrophale Arbeitsverhältnisse von sich reden. Doch langsam wandelt sich das allgemeine Konsumbewusstsein.

Entfernung von hartnäckigen Flecken

Es gibt Lebensmittel, die sich derart auf der Kleidung festsetzen, dass man sie nur äußerst schwer wieder entfernt bekommt. Doch die Sachen einfach zu entsorgen und neu zu kaufen, ist nicht nur wenig nachhaltig, es ist auch unnötig. Mit der richtigen Technik lassen sich nämlich selbst Flecken von Kaugummi entfernen. Dafür benötigt man nur etwas Geduld und Fingerspitzengefühl. Auch andere hartnäckige Flecken, wie solche von Rotwein, Make-up und Öl, sind mit dem Einsatz von Hausmitteln schnell Geschichte. So entfernt Zahnpasta tiefsitzende Flecken, klares Wasser frische Rotweinflecken und sprudelndes Mineralwasser Fett und Öl.

Kaputte Kleidung reparieren

Sind Knöpfe abgefallen, Nähte gerissen oder Löcher entstanden, landen die betroffenen Kleidungsstücke meistens direkt in der Kleidertonne. Das muss jedoch nicht sein, denn oftmals lassen sie sich mit einigen wenigen Handgriffen wieder ausbessern. Man muss dafür kein Nähprofi sein, die meisten Schäden lassen sich mit einer Nadel und etwas Garn reparieren. Wer nicht gern näht, kann sich mit Flicken zum Aufbügeln behelfen, beispielsweise bei Jeansstoffen. Solche Flicken enthalten Klebstoff, der durch die Hitze beim Bügeln an der Hose haften bleibt. Manchmal reicht ein einziger Bügelvorgang nicht aus, damit alle Ecken fest an der Hose kleben; in diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis der Flicken sicher hält.

Abgefallene Knöpfe wieder anzunähen, ist womöglich die leichteste Reparaturarbeit. Dafür wird zunächst ein Faden auf eine Nadel aufgefädelt. Nachdem Sie den Knopf auf die Stelle gelegt haben, an der er angenäht werden soll, stechen Sie von der Rückseite der Kleidung her die Nadel ein. Dann führen Sie sie nacheinander durch beide Knopflöcher. Das wiederholen Sie so lange, bis der Knoten hält. Abschließend verknoten Sie die Fäden sicher an der Innenseite des Kleidungsstückes, bevor Sie die Enden abschneiden.

Upcycling

Nähen liegt – wie Handarbeiten generell – stark im Trend. Ein Kleidungsstück, das man mit den eigenen Händen hergestellt hat, hat oft einen hohen emotionalen Wert. In Anbetracht der Zeit, Kreativität und Fähigkeiten, die man investiert hat, trägt man es letztendlich lieber als die Fließbandware der großen Discounter. Anfängern kann die richtige Nähmaschine helfen, die ersten eigenen Schritte zu unternehmen. Aus den alten Kleidungsstücken, die möglicherweise nicht mehr passen, etwas Neues zu kreieren, muss keineswegs kompliziert sein. So kann man zum Beispiel aus einem alten T-Shirt, bei dem man Kragen und Ärmel wegschneidet, leicht einen Stoffbeutel zum Einkaufen machen. Aus Stoffstreifen, die man ineinander flechtet, wird ein trendiges Haarband. Runde Stoffreste, die doppelt aufeinander genäht werden, geben selbstgemachte Kosmetikpads ab. Waschen Sie sie nach Gebrauch bei 90 Grad in der Waschmaschine, können sie vielfach wiederverwendet werden und tragen so dazu bei, Müll zu reduzieren. Ringe, die aus kaputten Socken geschnitten werden, können als Haargummis weitere Verwendung finden.

Erfahrenere Nähexperten können sich mit der Zeit an umfangreichere Projekte heranwagen. Mit etwas Übung lassen sich bald schon aus Pullover Mützen, aus Hemden Blusen und aus T-Shirts Röcke nähen. Und falls eines Ihrer Upcycling-Experimente einmal schiefgehen sollte, können Sie immer noch rechteckige Streifen daraus schneiden, die Sie als Putzlappen verwenden.