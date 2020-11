Um diese Modetrends kommt im Herbst/Winter 2020 keiner herum

Mit dem Schnee um die Wette glitzern ...

In diesem Winter funkeln nicht nur die Schneekristalle: Glitzerfashion ist momentan ein ganz wichtiges Thema. Auf dunklen Farben wie Schwarz und Anthrazit kommt der Effekt besonders schön zur Geltung. Allerdings sollten Modefans darauf achten, dass der Look eine edle Eleganz ausstrahlt und keineswegs zu überladen wirkt. Wie eine Discokugel sollte nun wirklich niemand durch die Gegend laufen. Schimmernde Zierknöpfe, verspielte Pailletten und etwas Strass machen aus Blusen, Röcken und Co. jedoch tolle Eyecatcher. Passend dazu stylische Schuhe oder Stiefel mit kuschelwarmem Futter. Perfekt für den romantischen Winterspaziergang oder den Bummel durch die City!

Geheimwaffe gegen den Winterblues

Kurze und lange Fransen springen uns derzeit förmlich ins Auge. Die losen Fäden zieren nicht nur Kleider und Tops, sondern auch Mäntel und Jacken. Manchmal sind sie zierlich und schmal, manchmal aber auch breit und opulent. Die Fransen schwingen bei jedem Schritt mit und bringen gute Laune ins Styling. Ein bisschen erinnert uns der Look an den guten alten Flapper Style der zwanziger Jahre, als die Frauen immer kecker und selbstbewusster wurden. Allerdings haben ihn die Designer inzwischen völlig neu interpretiert und ihm eine gewisse Dynamik verliehen, was ihm außerordentlich gut steht.

Diese Trends sind traumhaft bequem

Mode kann einfach herrlich unkompliziert sein! In dieser Saison präsentiert sie sich beispielsweise mit einem wunderbaren Schuss Lässigkeit, der uns so manchen grauen Tag versüßt.

Ein paar Beispiele gefällig?

Oversize Hemd: Das It-Piece mit dem ultimativen Wohlfühlfaktor kommt aktuell im wahrsten Sinne des Wortes groß raus. Tipp: für mehr Abwechslung beim Styling einfach mal ein Hemd vom Boyfriend ausleihen!

New Grunge: Flanellhemden mit Karomuster, derbe Chucks und zerrissene Jeans sorgen für den rockigen Grunge-Look, der schon in den neunziger Jahren extrem populär war.

Stricktops: himmlisch weich, super warm und gleichzeitig aufregend weiblich.

Pullover in Regenbogenfarben: In dieser Saison wird aus unserem kuscheligen Begleiter ein echtes modisches Statement!

Raffinierte Schnitte und spannende Details

Der Hosenanzug ist aus dem Kleiderschrank modebewusster Frauen nicht mehr wegzudenken. Allerdings muss er perfekt sitzen. Von der Bundfaltenhose bis zur Jacke, die Kombination soll nach Möglichkeit maßgeschneidert aussehen und die Silhouette der Frau perfekt betonen. Ein echter Hingucker ist auch der große weiße Kragen, der im Idealfall über einem Pullover getragen wird. Er wird bei uns meist Bubikragen genannt und erlebt in dieser Saison eine regelrechte Wiedergeburt. Wer geschickt mit Nadel und Faden beziehungsweise mit der Nähmaschine umgehen kann, näht den Bubikragen einfach selbst , es gibt aber auch immer mehr Blusen, die mit dem neuen Trendsetter ausgestattet sind.

Modemutige lassen den Bubikragen übrigens über einem dunklen Top hervorblitzen!

Fazit: Das wird ein großartiger Modewinter!

So viel Abwechslung wie in dieser Saison gab es modisch noch nie! Wer Lust auf spannende (Mode-)Experimente hat, kreiert mit den angesagten Trends immer wieder einen neuen individuellen Look. Und für alle, die es lieber etwas klassischer und dezenter mögen, gibt es ebenfalls eine Menge Must-haves, die uns topmodisch durch die kalte Jahreszeit bringen.