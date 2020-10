Italienische Mode - die Farbtrends im Herbst/Winter 2020

Italiener lieben Mode und sind für ihren selbstbewussten und modebewussten Auftritt bekannt. Zwar fand der Großteil der Mailänder Modeschauen aufgrund der weltweiten Pandemie heuer nur online statt, doch das tut dem Faible der Italiener für Mode keinen Abbruch.

Ausdrucksstarke Mode aus Italien

Seit jeher geben italienische Designer den Ton an, wenn es um die neuesten Trends in der Welt der Mode geht - und das hat seinen Grund. Der italienische Stil verbindet auf ganz besondere Weise die Leichtigkeit des Lebensgefühls mit der Eleganz und dem selbstbewussten Auftritt der Italiener. Das in Graz ansässige Unternehmen Alba Moda hat sich auf den Verkauf italienischer Mode spezialisiert . Das Sortiment ist facettenreich, von eleganten Outfits über klassische Linien bis hin zu sportlichen und lässigen Looks – je nach Anlass und Situation.

Die Farben des Herbstes

Traditionell ist die Farbpalette in den dunkleren Monaten etwas gedeckter als in den Sommermonaten. Auch in Italien ist das nicht anders. Mode-Fans freuen sich über eine breite Palette an Farben und verschiedene Farbakzente, die den Herbst bunt machen. Kleidung in leuchtenden Sommerfarben und Pastelltönen kann nun jedoch getrost bis zum nächsten Frühling weggeräumt werden. Die Trendfarben der Herbst und Wintersaison 2020 sind so vielfältig, dass für jeden etwas Passendes dabei ist.

Klassische gedeckte Farben

Klassisch und elegant präsentiert sich die Farbe Blau auf den italienischen Laufstegen. Ähnlich wie die Trendfarbe Grau kann Blau zu quasi allem kombiniert werden. In Verbindung mit Farbakzenten in Violett, Gelb oder Pink ergeben sich spannende Kontraste. Unter den Grüntönen findet sich auf den Laufstegen Mailands vor allem der gedeckte Khaki-Ton, der wie kein anderer die Farbe des Herbstes repräsentiert und damit der Farbklassiker der Herbst- und Wintersaison 2020/2021 ist.

Feurige Rottöne

Rot ist der Dauerbrenner unter den angesagten Herbstfarben. Die italienische Frau ist temperamentvoll und das spiegelt sich auch in der Farbe des feurigen Rots wieder. Rot lässt sich wunderbar mit schwarz und cremeweiß kombinieren. Aber auch die Verbindung von verschiedenen Rottönen harmoniert perfekt. Aber Achtung - gerade bei Rot ist es wichtig, den richtigen Farbton für den jeweiligen Hauttyp zu finden . Wer es zwar farbig aber nicht zu knallig mag, der greift zu edlen Bordeaux-Tönen oder auch zur Farbe Rosa. Auch das warme Orange durfte heuer auf keinem Laufsteg fehlen. Egal ob in Form von Pullovern, Zweiteilern oder Komplettlook – Orange sorgt für gute Laune in den tristen Herbst- und Wintermonaten. Kombinieren lässt sich Orange perfekt mit Olivgrün, Schwarz oder Dunkelblau, sowie verschiedenen Abstufungen von Cremeweiß.

Edles Weiß und Beige

Das sandfarbige Beige ist in allen Nuancen vertreten und zählt damit zu den wichtigsten Farben der Saison. Beige von Kopf bis Fuß wirkt besonders edel, lässt sich aber auch mit Lila, Orange und Pink sehr trendy kombinieren. Cremeweiß - ein leicht abgetöntes Weiß – wirkt harmonisch und unaufgeregt und fügt sich in die Farbe des Winters perfekt ein.