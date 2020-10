Fashion-Upcycling - mit Kreativität zur Nachhaltigkeit

Doch zu diesem Trend gibt es längst einen Gegentrend: Slow Fashion und nachhaltige Mode. Immer mehr Menschen lehnen den verschwenderischen Umgang mit Ressourcen ab, der mit schnelllebiger Mode nun einmal verbunden ist.

Nachhaltig produzierte Kleidung

Organic Fashion oder Bio-Mode sind ein wichtiger Trend, der längst die Laufstege erobert hat. Viele Labels bieten inzwischen nachhaltig und umweltfreundlich produzierte Textilien an. Die Baumwolle und andere Naturmaterialien stammen aus ökologischer Landwirtschaft. Der Verzicht auf Pestizide und synthetische Düngemittel gehört hier ebenso dazu, wie die ressourcenschonende Nutzung von Rohstoffen. Bio-Mode ist häufig auch mit sogenannten Fair-Trade Labels gekennzeichnet. Bei Fair-Trade geht es vor allem um faire Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in der Landwirtschaft und in der Produktion der Mode. Ein Teil des Kaufpreises soll dabei direkt den Menschen zugutekommen, die unsere Mode herstellen. Nach dem fatalen Unglück in einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 hat dieses Thema an Aufmerksamkeit gewonnen.

Doch es geht beim Fashion-Upcycling und bei Slow Fashion nicht nur darum, nachhaltig produzierte Mode zu kaufen. Es geht auch darum, die Mode länger als eine Saison zu tragen. Das wäre eigentlich nichts Besonderes, aber Langeweile soll hierbei nicht aufkommen. Die Abwechslung möchten modebewusste Trendsetter schließlich nicht missen. Anstatt immer wieder neue Mode zu kaufen und die alte wegzuwerfen, wird sie ganz einfach wiederverwendet.

Was ist Fashion-Upcycling?

Der Begriff Upcycling Stamm von den englischen Wörtern "up" und "recycling". Es ist also eine Wiederverwertung, bei der es "aufwärts" geht. Aus alt mach neu und bzw. aus alt wird Trend. Bereits getragene Mode wird so umgearbeitet, dass daraus etwas Trendiges und Neues entsteht.

Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. Kleidung kann beispielsweise auseinandergeschnitten und wieder ganz neu zusammengenäht werden. Oder aber es werden mehrere Teile miteinander kombiniert. Die Patchwork-Technik ist ebenfalls beliebt, aus alten Jeans können beispielsweise schicke Handtaschen, Handytaschen oder auch T-Shirts genäht werden. Der Kreativität sind beim Fashion-Upcycling kaum Grenzen gesetzt. Neben bereits getragener Mode werden auch ungewöhnliche Rohstoffe wie beispielsweise alte Feuerwehrschläuche oder LKW-Planen genutzt, um daraus etwas Neues und Einzigartiges zu schaffen.

Beispiele für Produkte, die durch Upcycling entstanden sind:

Teppich aus Wollpullis

Kleider und T-Shirts aus Vintage Mode

Tasche oder Kissenhülle aus alten Jeans

Tasche aus Feuerwehrschläuchen

Modulares Regal aus Pappe

Möbel aus Paletten oder Treibholz

Fellmütze aus alter Pelzjacke

Lampenschirm aus Blumentöpfen

Tagesdecke in Patchwork-Technik aus Stoffresten

Fashion-Upcycling selber machen

Es gibt schon viele junge Startups, die sich auf die ressourcenschonende Wiederverwertung von Textilien und anderen Dingen spezialisiert haben. Sie produzieren neben Kleidung und Accessoires wie beispielsweise Handtaschen sogar Deko und Möbel für die Wohnung und nützliche Alltagsgegenstände.

Doch Fashion-Upcycling ist auch ein Trend zum selber machen. Mit etwas Kreativität und ein paar Inspirationen und Anleitungen gelingt es selbst Anfängern, aus bereits getragener Mode etwas ganz Neues zu machen.

Noch mehr Nachhaltigkeit: Vintage Mode

Second Hand Mode ist an sich kein neuer Trend, aber sie hat an Bedeutung gewonnen. Second Hand Läden haben ihr staubiges Image von einst längst abgelegt. Vor allem in den Metropolen sind es angesagte und trendige Läden, die Vintage Mode anbieten. Diese Läden sind eine echte Fundgrube für Modeliebhaber, denn hier finden sich coole Einzelstücke und Vintage Mode aus vergangenen Zeiten. Alt und neu werden dabei ganz selbstverständlich miteinander kombiniert.

Vintage Mode zum Beispiel aus den 70er Jahren bringt nicht nur den Geist vergangener Zeiten wieder in die Gegenwart. Sie ist eine besonders schöne Möglichkeit, kreative Outfits zu gestalten und so die eigene Individualität zum Ausdruck zu bringen.

Die Vorteile von Fashion-Upcycling

Was sind die Vorteile des Modetrends Fashion-Upcycling? Nun, sie liegen auf der Hand. Die Schnelllebigkeit in der Mode hat dazu geführt, dass wertvolle Ressourcen verbraucht werden. Für die Herstellung von Bekleidung werden oft giftige Chemikalien verwendet, die unsere Umwelt belasten und viele Menschen weltweit krank machen. Die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken zum Beispiel in Asien sind meist nicht menschenwürdig und der schnelle Kick mit der immer neuen Trendmode ist für viele Menschen mittlerweile auch ausgereizt. Fashion-Upcycling kommt da genau zum richtigen Zeitpunkt.Zum einen ist der Trend umweltfreundlich. Er hilft, Ressourcen zu schonen und ist somit ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Upcycling macht aber auch großen Spaß. Es ist reizvoll, Altes mit Neuem zu kombinieren und inzwischen ein kreatives Hobby für viele Menschen geworden.

Nicht zuletzt ist upgecycelte Mode stets einzigartig. Somit ist dieser Trend auch genau richtig für jeden, der über Mode seine Individualität ausdrücken möchte.

Übrigens hat der Trend einen weiteren positiven Nebeneffekt: Wer alte Mode aufarbeitet, spart schließlich auch Geld.