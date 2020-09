Ein Bart sticht jedem sofort ins Auge. Diese Rückschlüsse kann man aus Bartstyles ziehen.

Das sagt der Bart über die Persönlichkeit eines Mannes aus

„Oh, Peter lässt sich jetzt einen Bart stehen, das passt ja gar nicht zu ihm!“. Gewiss hat jeder schon einmal solch einen Satz gehört oder sogar selbst gesagt. Doch wer legt eigentlich fest, ob ein Männerbart zu jemandem passt oder nicht?

Tatsächlich ist es mit dem Bart so wie auch mit anderen äußeren Merkmalen: Er definiert das Erscheinungsbild des Mannes und lässt häufig Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit zu. Ob ein Bart zu einem Mann passt, richtet sich also nach zweierlei Kriterien. Einerseits danach, ob der Bart ihm optisch steht, also zu seinem Gesicht, Kleidungsstil und Job passt. Und andererseits danach, ob er die Persönlichkeit des Mannes unterstreicht oder im Gegensatz dazu steht. Haar-profi.net beschäftigt sich regelmäßig mit Belangen rund um Haare, Bart und Körperpflege – mit den Informationen, die man dort findet, steht einem gepflegten Bart, der zu einem passt, nichts im Weg.

Männer mit Bärten – echte Männer?

Frauen haben keinen Bartwuchs, höchstens Flaum an der Oberlippe, der landläufig als Damenbart bezeichnet und eher als lästig empfunden wird. Dennoch kann auch bei Frauen, die einen Testosteronüberschuss, also ein hormonelles Ungleichgewicht haben, Bartwuchs auftreten. Diese Tatsache zeigt schon, dass ein Bart genetisch etwas Männliches ist. Und all das, was Männern vorbehalten ist, weckt in uns den Eindruck einer sehr maskulinen Eigenschaft. Der Verdacht liegt also nahe, dass echte Männer Bärte tragen sollten, um ihre Männlichkeit zu unterstreichen, doch dabei geht es nicht immer um Vollbärte, denn auch viele andere Bartstyles wirken männlich und können den Stil eines Mannes gekonnt betonen.

Der harte Kerl – Männer mit Vollbart

Einen Vollbart assoziiert man häufig direkt mit Wikingern, die als Inbegriff von Männlichkeit und Stärke gelten. Oftmals wird ein dichter Vollbart deshalb sogar als ungepflegt und martialisch angesehen. Doch auch ein Vollbart kann gepflegt wirken. So erscheinen Hipster, die ihre Barthaare glätten, trotz Vollbart sauber und auf den Punkt. Gekonnt gestylt, kann ein dichter, langer Bart auch zum Business Anzug passen und somit die martialische Maskulinität eines Herren ebenso betonen wie seine Seriosität und sein Stilbewusstsein.

Der Künstler – exotische Bartstyles

Dass ein Vollbart nicht die einzige Möglichkeit ist, Bart zu tragen, ist klar. Doch welche Styles sind noch beliebt und was sagen sie über den Mann aus?

Schnauzer sind beispielsweise schwer in Form zu halten und polarisieren – genau das scheinen Schnauzer-Träger zu genießen. Mit Inbrunst pflegen sie ihren Oberlippenbart und strahlen damit Souveränität aus wie ein General aus vergangenen Zeiten.

Wer es verspielter mag, kann auf einen sehr exotischen Style ausweichen und die Koteletten in dünnen Linien zum Mundbereich hin stehen lassen, wo dann beispielsweise eine feine Bartlinie noch den Mund umrahmt. Andere bevorzugen die Umrahmung ihres Gesichtes und rasieren alles außer einer feinen Linie von den Ohren bis hinunter zum Kinn. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn diese schafft sich vielmehr Ausdruck durch den durchdachten Stil des Bartträgers.

Der Nachlässige – Dreitagebart

Ein Dreitagebart gilt gemeinhin als Bart der faulen Männer. Wer es nicht schafft, sich täglich zu rasieren, läuft eben mit Stoppeln durch die Gegend. Doch dieses Bild wandelt sich momentan immer mehr: Männer wie George Clooney haben den Dreitagebart salonfähig gemacht und Frauen lieben ihn.

Er strahlt Understatement aus und sagt: „Ich verzichte bewusst darauf, stundenlang im Badezimmer zu stehen, sondern stehe zu mir und meiner Männlichkeit“. Genau diese Kombination scheint Frauen anzusprechen. Doch nur dann, wenn der Dreitagebart dennoch gepflegt ist, entfaltet er seine Wirkung. Wer tatsächlich zu faul zu Bartpflege ist, wirkt damit schnell wie ein Vagabund, dem vielleicht auch die restliche Körperpflege egal ist.

Das Babyface – wenn der Bart wegmuss

Viele Männer entscheiden sich nach wie vor dafür, ihren Bart täglich komplett zu rasieren. Was sagt das über einen Mann aus? Man könnte es so deuten, dass er über ausreichend Selbstbewusstsein verfügt und auch ohne „Accessoire“ im Gesicht glänzen kann. Vielleicht möchte er auch einfach keinen Vollbart und hat keine Lust, täglich filigrane Bartstyle zu zaubern. Oder ein Bart passt einfach nicht zu ihm.