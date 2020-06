Diamantbestattung: Einzigartiges Erinnerungsstück für Hinterbliebene

Gängig sind Bestattungen auf dem Friedhof, im Wald oder auch zur See nach einer Feuerbestattung. Doch diese Bestattungsmethoden haben oft einige Nachteile: So muss man als Hinterbliebener bei einer Friedhofsbestattung einen bestimmten Ort aufsuchen, der vielen Menschen Unbehagen bereitet und zudem oftmals die Trauer wieder hervorruft. Bei Seebestattungen vereint sich die Asche mit dem Meerwasser, so dass man keinen greifbaren Ort hat, um dem Verstorbenen zu gedenken. Eine neue und moderne Bestattungsform ist die Diamantbestattung, die bereits viele Hinterbliebene von Verstorbenen in Anspruch genommen haben.

Was ist eine Diamantbestattung und wie läuft sie ab?

Unter einer Diamantbestattung versteht man die Herstellung eines Diamanten aus der Asche oder den Haaren des Verstorbenen. Der Diamantbestattung geht dabei eine übliche Feuerbestattung im Krematorium voraus, wie es etwa auch für Seebestattungen üblich ist. Die Asche wird dann in einer Urne aufbewahrt und kann dann für die Diamantbestattung verwendet werden. Da der Mensch zu etwa 18 Prozent aus Kohlenstoff besteht, kann aus den Überresten ein echter Diamant gezüchtet werden, denn Diamanten entstehen in der Natur ebenfalls aus dem gleichen Material. Bei der Züchtung des Diamanten im Labor sind zudem unterschiedliche Farben möglich: Fügt man beispielsweise noch den Stickstoff aus der Asche des Verstorbenen hinzu, lassen sich leicht gelbliche Tönungen erzeugen. Die Asche oder die Haare werden unter sehr hohen Temperaturen und einem unglaublich starken Druck bearbeitet, so dass die natürlichen Prozesse, die normalerweise unter der Erde stattfinden, so ins Labor übertragen werden. Nicht nur bestimmte Farben können bei der Herstellung des Diamanten berücksichtigt werden, auch bei den Formen hat man mehrere Varianten zur Auswahl. So lassen sich die Edelsteine auch in Herzform, als Brilliant oder Smaragd anfertigen. Die fertigen Diamanten können dann als Stein aufbewahrt oder in ein Schmuckstück, wie etwa einen Anhänger, eingearbeitet werden.

Welche Vorteile bietet eine Diamantbestattung?

Im Gegensatz zu Friedhof- oder Waldbestattungen müssen bei einer Diamantbestattung keine bestimmten Orte aufgesucht werden, um sich an den Verstorbenen zu erinnern. Dies ist besonders für Verstorbene schwer umzusetzen, wenn sie vom Bestattungsort zu weit weg wohnen, besonders wenn dieser gar im Ausland liegt. Als Diamant kann man die Überreste des Verstorbenen in Form eines schönen Schmuckstücks immer bei sich tragen und jederzeit an die angehörige Person denken. Zudem kann der Diamant innerhalb der Familie an die Kinder weitergereicht werden, so dass sie sich damit an die Großeltern oder Urgroßeltern immer erinnern können. Übrigens kann eine Diamantbestattung nicht nur für verstorbene Menschen, sondern auch für geliebte Haustiere durchgeführt werden, wenn eine Feuerbestattung erfolgt ist. Damit kann man den vierbeinigen Liebling immer bei sich haben, in Form eines schönen Rings oder wertvollen Anhängers.

Was ist für eine Diamantbestattung erforderlich?

Jeder Diamantzüchtung geht eine Feuerbestattung im Krematorium voraus. Für die Herstellung werden mindestens 500 g Kremationsasche oder mindestens 5 g an Haaren benötigt. Der Kohlenstoff, der für die Diamantherstellung benötigt wird, wird dabei aus der Asche extrahiert und in Graphit umgewandelt. Die Züchtung des Diamanten ist ein langer Prozess, so dass Hinterbliebene etwas Zeit für die Herstellung einplanen sollten. Etwa sechs bis acht Monate vergehen, bis aus Asche ein geschliffener fertiger Edelstein geworden ist. Die Preise sind dabei abhängig von der Größe des Steins, von der Karatzahl, von der Art des Schliffs, aber auch von der gewünschten Farbgebung. Jeder Bestattungsdiamant weist die gleichen chemischen, physikalischen und optischen Eigenschaften wie ein natürlicher Diamant auf und hat natürlich neben einem emotionalen, auch einen entsprechenden materiellen Wert. Zudem erhält der Hinterbliebene auch ein passendes Zertifikat, das die Echtheit des gezüchteten Edelsteins garantiert. Nicht immer müssen Bestattungsdiamanten geschliffen werden, auch im Rohzustand ist die Aufbewahrung möglich, wenn aus dem Rohmaterial kein Schmuckstück angefertigt werden soll. Dies wirkt sich natürlich mindernd auf den Herstellungspreis und den Wert des Diamanten aus.

Fazit

Nicht immer muss man als Hinterbliebener traditionelle Bestattungsformen wählen, um pietätvoll dem Verstorbenen zu gedenken. Die Diamantbestattung ist eine tolle Alternative zu Friedhof- oder Waldbestattungen, besonders wenn man den geliebten Menschen immer als Schmuckstück in seiner Nähe haben möchte. Natürlich muss man als Hinterbliebener etwas Geld investieren und sich auf eine längere Wartezeit einstellen, da die Züchtung mehrere Monate in Anspruch nimmt. Doch das Warten zahlt sich aus und Angehörige werden mit einem einzigartigen Edelsteinunikat belohnt, das wie ein Phönix aus der Asche emporsteigt und als dauerhafte Erinnerung in der Familie verbleibt.