Wichtige Kriterien beim Uhrenkauf – worauf Sie unbedingt achten sollten

Gebotener Funktionsumfang

Was Uhren hinsichtlich ihrer Funktionalität zu bieten haben, unterscheidet sich von Modell zu Modell. Hochwertige Stücke wie Sinn Uhren können weit mehr als nur die Zeit messen. Sie können in den unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz kommen und bieten beispielsweise eine Höhen- und Richtungsanzeige. Generell gibt es Uhren für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Ein gutes Beispiel dafür wären Uhren für den Motorsport wie die Formula 1 von TAG Heuer. Prinzipiell kann aber jeder solche Uhren tragen. Schließlich geht es nicht nur um die Funktionalität und Uhren sind nun mal ein schickes Accessoire. Nichtsdestotrotz kann es nie schaden, einen Blick auf den Funktionsumfang zu werfen. Zumindest eine Luxusuhr sollte mehr können, als nur die Zeit anzuzeigen.

Pflegebedarf

Kaum ein Mensch achtet beim Kauf einer Uhr auf den Pflegebedarf. Dabei ist das ein wichtiger Faktor, der gerade bei hochwertigen Uhren einiges ausmacht. Viele (mechanische) Uhren haben einen hohen Pflegebedarf. Sie sollten alle paar Jahre zum Uhrmacher gebracht werden, damit er sie gründlich durchcheckt, auseinanderbaut und die Einzelteile reinigt. Das kostet allerdings Geld. Nicht selten wird für die Wartung von Luxusuhren ein dreistelliger Betrag verlangt. Danach ist die Uhr aber auch wieder wie neu. In jedem Fall ist es ratsam, sich über den Pflegebedarf einer Uhr zu informieren. Schon allein aus dem Grund, da dieser Faktor beim Kaufpreis miteinbezogen werden sollte.

Hohe Qualität

Wer sich eine gute Uhr gönnen möchte, sollte immer einen Blick auf die Qualität werfen. Grundsätzlich gilt, dass ein deutsches oder schweizerisches Uhrwerk ein Indikator für eine hochwertige Uhr ist. Sollte es sich um eine renommierte Marke handeln, besteht eigentlich kein Grund zur Sorge. Die einzige Gefahr ist, dass es sich um eine Fälschung handelt oder die Uhr kaputt ist. In beiden Fällen ist das mit einem erheblichen finanziellen Verlust verbunden. Eine Fälschung aufzudecken, ist aber leider gar nicht so einfach. Fälscher greifen auf die unterschiedlichsten Tricks zurück. Ohne Fachkenntnis ist es daher schwer, ein Original von einer Fälschung zu unterscheiden. Am besten halten Sie sich einfach an einen renommierten Händler oder eine anerkannte Plattform. Dann müssen Sie sich zumindest keine Sorgen darum machen, dass Sie beim Kauf einer teuren Uhr übers Ohr gehauen werden.

Preis

Bei ziemlich jedem Produkt ist der Preis ein wichtiger Faktor und Uhren sind davon selbstverständlich nicht ausgenommen. Allerdings sollte erwähnt werden, dass die hohen Preise nicht ungerechtfertigt sind. Luxusuhren werden in der Regel mit großer Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Sie weisen eine hohe Qualität auf und bestehen aus hochwertigen Materialien. Allerweltsuhren, wie sie beispielsweise in vielen Kaufhäusern verkauft werden, können da nicht mithalten. Es muss allerdings nicht gleich ein Modell für mehrere zehntausend Euro sein. Auch für mehrere tausend Euro gibt es schon schicke Uhren, die sowohl optisch als auch praktisch viel hermachen.