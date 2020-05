Wieso bequeme Mode während Corona boomt

Wie Umfragen der Boston Consulting Group ergeben haben, wirken sich die Entbehrungen der Krise nicht nur auf die Psyche der Menschen, sondern auch auf das Bekleidungssegment aus.

Speziell formelle Kleidung gerät in Corona-Zeiten leicht in Vergessenheit. Was stattdessen noch immer gekauft wird, sind alltagstaugliche, möglichst bequeme Kleidungsstücke. Der Grund dafür ist eigentlich leicht nachvollziehbar: Wieso schick machen, wenn niemand etwas davon bemerkt?

Wer braucht während Corona schon schicke Kleidung?

Die ersten Einkaufsstraßen stehen deutschen Verbrauchern seit Kurzem wieder offen, weitere Lockerungen sind geplant. Umfragen zufolge freuen sich viele Verbraucher darüber . Trotzdem beklagen Händler einen Rückgang im Konsumverhalten. So speziell, was formelle Kleidungsstücke betrifft. Fest steht, dass niemand einen Anzug für das Homeoffice braucht. Auch das kleine Schwarze ist nicht unbedingt erforderlich, wenn man den Tag vermehrt in den eigenen vier Wänden verbringt. Anlässe zum Ausgehen gibt es momentan kaum. Höchstens zum Sport oder zu Spaziergängen verlassen viele aktuell das Haus. Statt engen Kleidern kaufen Damen für den Sommer 2020 eher bequeme Blusen aus leichten Stoffen wie Leinen , die sich für den Familienalltag eignen. Statt zum Anzug neigen Männer in der Coronazeit zum Dresscode Jogginghose.

Kein Miteinander – keine Dresscode-Regeln

Welche Kleidung man wählt, hängt Experten zufolge stark von der Öffentlichkeit und sozialem Miteinander ab. Bei der Anschaffung neuer Kleidung ist der Präsentationsgedanke allgegenwärtig. Gerade die Präsentation ist durch Kontaktsperren und geschlossene Gastronomie erschwert. Fällt der Präsentationsanspruch weg, so stellt man nur noch zwei Ansprüche an Kleidung. Bequem und praktisch muss sie sein. Dazu passend, vermelden Online-Anbieter steigende Nachfrage für Kleidungsstücke wie

Leggings,

Sportbekleidung,

Joggingschuhe und

Funktionskleidung.

Der Boom bequemer Kleidung betraf Modehändlern zufolge vor allem die ersten Tage, nachdem Deutschland heruntergefahren wurde. Vielleicht auch deshalb, weil die Menschen in der Coronakrise andere Probleme haben, als sich über Äußerlichkeiten Gedanken zu machen.

Blick in die Zukunft: Bequeme Kleidung mit Stil

Ob sich die Nachfrage nach bequemer Kleidung durch die bereits begonnene Lockerungspolitik der Regierung hindurch fortsetzen wird, bleibt fraglich. Je mehr Möglichkeiten zur Selbstpräsentation Verbrauchern wieder offenstehen werden, desto mehr werden sie auch beim Kleidungskauf wieder auf Stilmerkmale achten. Guter Stil und bequeme sowie praktische Eigenschaften müssen sich allerdings nicht ausschließen. Deshalb bleibt zumindest zu erwarten, dass die nahe Zukunft stilvoller Casual Wear gehören wird. Wirklich förmliche Kleidungsstücke werden auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich wenig Nachfrage erleben.