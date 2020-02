Die Macht der Kleidung

Dabei spielt das Äußere eine wesentliche Rolle. Wer ein gepflegtes Erscheinungsbild aufweist, hat bessere Chancen bei einem Vorstellungsgespräch etc. Die Mode übernimmt dabei eine wichtige Rolle, denn selbst ein Sprichwort sagt: Kleider machen Leute. Doch worauf kommt es an und warum ist die Kleidung so unglaublich wichtig für uns?

Kleider machen Leute

Die Mode ist immer mit uns. Dazu müssen wir uns nicht auf der Mailänder Fashion Week befinden , denn wir haben sie bereits als festen Bestandteil in unserem Leben integriert. An unserer Kleidung erkennen wir manchmal sogar, welchen Beruf unser Gegenüber ausübt oder aus welchen sozialen Kreisen er kommt. Sogar spezielle Vorlieben kann die Mode uns verraten.

Wer gepflegte Kleidung besitzt, strahlt nicht nur Sauberkeit und Ordnung aus, sondern auch Vertrauenswürdigkeit. Im Berufsleben spielt dies eine sehr wichtige Rolle, doch auch im Privatleben ändert sich an dieser Regel praktisch nichts. So tragen Geschäftsleute sehr gerne Anzüge, um ihre Souveränität auszudrücken. Wer sich richtig kleidet, wirkt kompetent und vertrauensvoll auf andere, auch wenn er das vielleicht gar nicht ist.

Auch im Privatleben wirken wir durch schöne Kleidung stets ordentlich und sauber. Tragen wir hingegen Kleidungsstücke, die besonders auffällig sind, werden wir nicht selten von besonders konservativen Menschen verurteilt.

Für Frauen besonders wichtig

Natürlich wollen heute auch Männer gut gekleidet auf die Straße gehen. Vor allem Frauen ist die Mode jedoch extrem wichtig. Die Kleidung sollte zwar funktionell sein und vor allem warm halten, doch gut aussehen sollte man in ihr ebenso. Tatsächlich fühlen wir uns in schöner Kleidung, die uns schmeichelt meist auch besser.

Mode hat also eine große psychologische Wirkung auf uns und unser Gegenüber. Viele Frauen (und Männer) können es sich heute kaum vorstellen mit einem Kleidungsstück auf die Straße zu gehen, das vielleicht nicht mehr neu und schön aussieht. Das Stopfen der Löcher? Was für unsere Urgroßeltern noch vollkommen normal war, können sich die meisten Menschen heute nicht einmal in ihren kühnsten Träumen ausmalen.

Sind wir schon abhängig?

Vermutlich sind wir es. Den meisten von uns ist es unglaublich wichtig, was andere über uns denken könnten. Wir wollen ansprechend auf andere wirken und wünschen uns, dass uns unsere Mitmenschen nicht nur akzeptieren, sondern auch wertschätzen.

Natürlich kommt es dabei in Wahrheit nicht auf das Kleidungsstück an, das wir tragen, doch die Kleidung spiegelt auch einen Teil unserer Seele wider. Was wir tragen, wählen wir meist selbst aus. Dies sagt viel über uns und unsere Persönlichkeit und zeigt wer wir sind oder wer wir gerne wären.

Kleidung hat eine unglaubliche Macht. Mit den passenden Outfits haben wir nicht nur mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern fühlen uns meist selbst auch wohler.