Wie Sie sich Ihre beruflichen Ziele setzen und diese effektiv im Unternehmen kommunizieren

Die Zeiten, in denen man wusste, dass man bis zur Rente der gleichen Arbeit nachgeht, sind in fast allen Branchen vorbei. Zu schnelllebig und wandelbar ist die moderne Berufswelt mit ihren Anforderungen geworden. Die zunehmende Digitalisierung ist nur einer der Gründe für einen immer schneller werdenden Wandel und Unternehmen sind zunehmend gefordert, ihre Angestellten mit in den Prozess des Wandels miteinzubeziehen. Auch für die Neueinstellung von Mitarbeiter*innen stellen sich neue Herausforderungen im Bereich des HR.

Von Dülmener Zeitung