Fachkraft für Schutz und Sicherheit werden – Ein Job zum Schutz Anderer

Die letzte Frage lässt sich auf zwei Arten beantworten: Einerseits spielt der persönliche Antrieb eine Rolle, der Wunsch, andere Menschen und Objekte zu schützen und so eine wichtige Rolle im Leben zu spielen bzw. einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, die darüber hinaus abwechslungsreich ist. Andererseits ist auch die Jobsicherheit in der Sicherheitsbranche ein Faktor, denn gut ausgebildete Sicherheitsfachkräfte sind gesucht.

Wie sieht das Berufsbild für eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit aus?

Eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit arbeitet entweder im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft in einem Sicherheitsunternehmen. Aufgaben wie der Objekt- und Werkschutz gehören zu den grundlegenden Tätigkeiten. Perspektiven sind auf lange Sicht die Betriebs- und Bereichsleitung. Auf kurze Sicht kommen auch schon die Einsatzleitung, die Schicht- oder die Objektleitung in Frage.

Voraussetzungen für die Ausbildung

Rein rechtlich gibt es für die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit keine Voraussetzungen . Allerdings ist die Ausbildung auch eine Frage der Betriebe, welche die Ausbildungsplätze anbieten und damit prinzipiell Mitarbeiter einstellen: Hier ist ein Hauptschulabschluss in der Regel obligatorisch, ein mittlerer Bildungsabschluss ist ideal. Außerdem wird im Rahmen der Bewerbung meist ein ärztliches Attest zur Bescheinigung der gesundheitlichen Eignung, ein Führungszeugnis und gegebenenfalls auch ein Führerschein der Klasse B gefordert. Normalerweise gilt bei den meisten Betrieben außerdem ein Mindestalter von 18 Jahren.

Je höher Interessenten diese Voraussetzungen für die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit übertreffen, desto besser. So kann beispielsweise ein Bus-, Stapler- oder Drohnenführerschein am Ende das Zünglein an der Waage sein, welches über den Ausbildungsplatz entscheidet. Bessere Chancen erhalten natürlich auch Interessenten, die bereits Vorerfahrung im Sicherheitsgewerbe mitbringen oder sogar schon relevante bestandene Prüfungen wie die IHK-Sachkundeprüfung nach §34a GewO bzw. den sogenannten 34a Schein vorweisen können.

Andere direkt schützen: Objekt- und Personenschutz

Im konkreten Beispiel finden sich Sicherheitsmitarbeiter im öffentlichen Dienst beim Objektschutz von Universitäten, Schulen oder Ämtern. Große Einrichtungen, vordergründig Universitäten oder Forschungszentren, verfügen nicht selten über eigene Räumlichkeiten und einen eigenen Fuhrpark für das Sicherheitspersonal. Dasselbe gilt standardmäßig auch für privatwirtschaftliche Unternehmen in der Sicherheitsbranche, bei denen eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit arbeiten kann: In diesem Fall sind die Kunden meist Unternehmen anderer Branchen, seltener auch Privatpersonen, die den Schutz von Immobilien, Anlagen oder auch Personenschutz wünschen. Großveranstaltungen von öffentlicher Hand oder Vereinen (z.B. Sportveranstaltungen ) sind ebenfalls Beispiele.

Auch für den indirekten Schutz Anderer verantwortlich

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit können darüber hinaus aber auch andere Tätigkeiten aufnehmen, beispielsweise die Fluggastkontrolle oder die Arbeit in Notruf- und Serviceleitstellen sowie der Streifendienst bei der Polizei. In der Regel finden sich ausgebildete Sicherheitskräfte in Führungspositionen wieder und leiten z.B. ein Team von Sicherheitsmitarbeitern: Sie erarbeiten Pläne zum Schutz des entsprechenden Objekts, analysieren das Gefährdungspotential und leiten entsprechende Maßnahmen zur präventiven Sicherheit sowie zur eventuellen Gefahrenabwehr ein. Auch beratende Tätigkeiten sind möglich: Hierbei prüfen Fachkräfte für Schutz uns Sicherheit die Einhaltung gegebener Sicherheitsvorschriften und führen gegebenenfalls Anpassungen durch, um diesen gerecht zu werden. Dies beschränkt sich nicht nur auf den Objektschutz, sondern auch auf gesetzliche Vorschriften im Rahmen der Arbeitssicherheit, des Brandschutzes, des Umweltschutzes und seit einigen Jahren auch im Kontext digitaler Sicherheit auch die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung oder des Bundesdatenschutzgesetzes.

Aufgaben in hoheitlichen Bereichen – z.B. bei der Polizei

Die eben erwähnte Tätigkeit der Fluggastkontrolle sowie andere eigentlich hoheitliche Aufgaben (Streifendienst, Ordnungsamt, …) sind nicht direkt durch die Ausbildung durchführbar, sondern ausschließlich durch eine (darauffolgende) Beleihung der entsprechenden Rechte für den Zeitraum der Durchführung dieser Tätigkeit beispielsweise über eine Public-Private-Partnership.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

Wenngleich der Beruf der Fachkraft für Schutz und Sicherheit überaus gefragt ist, heißt das nicht, dass es keine noch weitaus zukunftsträchtigeren Weiterbildungsmöglichkeiten gibt: Tatsächlich zielen diese Maßnahmen wie in anderen Branchen auch aktuell auf den digitalen Wandel oder auf neue sicherheitsrelevante Technologien ab.

Allem voran steht hierbei der Schutz in der IT: Das Thema IT-Security ist topaktuell und viele IT-Unternehmen haben es schwer , entsprechend ausgebildete Fachkräfte zu rekrutieren. Eine Weiterbildung in diesem Bereich garantiert für die nächsten Jahrzehnte den Arbeitsplatz. Mitunter ist dazu jedoch eine längere Umschulung oder Studium notwendig. Doch auch kleinere Weiterbildungsmaßnahmen wie die Ausbildung zum Drohnenpiloten eröffnet Fachkräften für Schutz und Sicherheit ein breiteres Tätigkeitsfeld, nicht nur im Bereich der Objektüberwachung via Drohne, sondern auch bei der Gefahrenabwehr oder z.B. bei der Flugsicherheit .

Schwerpunkte der Ausbildung: Theorie und Praxis

Die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit dauert 3 Jahre und unterliegt dabei dem dualen Ausbildungssystem – das heißt, dass über eine Schule die Theorie und über ein Unternehmen bzw. einen Betrieb die Praxis vermittelt wird. Für die schulische Ausbildung stehen in Deutschland insgesamt 20 sogenannte Landesfachklassen zur Verfügung, wobei der Unterricht blockweise mit insgesamt 880 Unterrichtsstunden erfolgt. Neben der Ausbildung ist auch eine zweijährige Umschulung möglich.

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Theorie bei Schutz und Sicherheit, Recht und Betriebsführung. In der Praxis wird die Kooperation im Betrieb vermittelt. Welche Inhalte in den jeweiligen Schwerpunkten vermittelt werden, zeigt folgende Aufzählung:

Schutz und Sicherheit

Konzepte für Sicherheit

Erste Hilfe

Gefahrenabwehrprävention

Ermittlung und Aufklärung

Einrichtungen der Sicherheitstechnik, Hilfsmittel

Recht

Grundlagen des Rechts

Privatrecht

Öffentliches Recht

Brandschutz

Arbeitsschutz

Unfallverhütung

Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgrundverordnung

Betriebsführung

Geschäftsprozesse

Sicherheitsdienstleistungen

Kalkulation

Qualitätssicherung

Kosten- und Leistungsrechnung

Mitarbeiterführung

Kooperation im Betrieb

Kommunikation

Kooperation

Situationsgerecht verhalten und handeln

Planung von Sicherungsmaßnahmen

Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen

Im Detail hängen die Schwerpunkte natürlich von der Bildungseinrichtung bzw. letztlich vom Dozenten ab – sie sollten jedoch alle zumindest behandelt werden, ungeachtet der Vorliebe oder des Wissens bzw. des beruflichen Hintergrunds der Dozenten.

Zusammenfassung

Die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit dauert 3 Jahre und findet dual statt, wobei verschiedene Inhalte von Schutz über Recht bis hin zu Betriebsführung vermittelt und in der Praxis angewendet werden. Das spätere Tätigkeitsspektrum reicht vom Objekt- und Personenschutz bis hin zu Verantwortungen eigentlich hoheitlicher Tätigkeiten (Flughafen, Polizei) über beratende Funktionen im Recht bis hin zur Betriebsführung eines eigenen Sicherheitsunternehmens. Darüber hinaus ist der Beruf auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt und mit oder ohne Weiterbildungen in digitalen Bereichen überaus zukunftsfähig.