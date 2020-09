Beruf und Familie vereinen – auf der Suche nach Lösungen

So ging es auch Jana. Nachdem ihre Tochter im Kindergarten immer als eines der letzten Kinder abgeholt wurde, hat sie sich entschieden, ihren Job zu kündigen und einen neuen Weg zu gehen. In Kooperation wurde www.gutscheinspruch.de gegründet, wo es um Sprüche, Gutscheinideen und Vorlagen zum Verschenken geht.

Zeit ist wichtiger als alles andere

Das Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf ist nicht nur für Frauen immer wieder eine Herausforderung. Studien zeigen jedoch, dass es gerade die Frauen sind, die sich hier eine besonders große Last auf die Schultern laden. Die Abhängigkeit von einer festen Einnahmequelle steht hier dem Wunsch entgegen, ausreichend Zeit für die Kinder zu haben. Doch was kann die Lösung sein?

Diese Frage hat sich auch Jana gestellt. Mehrere Jahre hat sie als Kauffrau für Bürokommunikation gearbeitet. Der Job in der Stadt brauchte tägliche Fahrzeiten von zwei Stunden mit sich. Dazu eine Vollzeit-Stelle – am Tag war sie zehn Stunden unterwegs. Ihre Tochter hat sie bereits früh um halb sieben im Kindergarten abgegeben und erst am Abend wieder abholen können. Ein Dauerzustand? Auf keinen Fall.

Also machte sich Jana auf die Suche nach Alternativen. Schon seit der Schulzeit hat sie immer wieder kleine Artikel und Berichte verfasst, die auf verschiedenen Webseiten veröffentlicht wurden. Sie nahm diese Arbeit wieder auf und baute sich nach und nach einen Kundenstamm auf und dann kam der Wunsch auf, auch selbst eine Webseite zu haben.

Die Idee für Gutscheinspruch.de

Doch um eine eigene Webseite auf die Beine zu stellen, braucht es mehr als nur ein Händchen für gute Texte. Umso besser war es, dass Jana ihren heutigen Geschäftspartner Marco kennengelernt hat. Über die Jahre hinweg haben sie gemeinsam gearbeitet und das Portal auf die Beine gestellt. Da eine Webseite vor allen Dingen eine stetige Arbeit ist, wird auch noch heute an der Webseite gearbeitet.

Die Idee war es, mit der Webseite sowohl Einnahmen zu generieren, als den Menschen auch die Suche nach Gutscheinsprüchen zu erleichtern. Immerhin sind Gutscheine eine der beliebtesten Geschenkideen, die es gibt. Viele Menschen greifen auf einen Gutschein zurück, um zu einem besonderen Anlass Freude zu verschenken. Einfach nur den Gutschein zu überreichen, wirkt jedoch oft ein wenig unperfekt. Mit einer liebevoll gestalteten Karte oder einem selbst gestalteten Gutschein mit Gutscheinspruch, bekommt das Geschenk gleich deutlich mehr Herz.

Der Sprung in das kalte Wasser

Jana hat sich vor inzwischen gut sechs Jahren entschieden, ihren Job zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Gerade mit Kindern ist dies nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine echte Herausforderung. Das Geld muss dennoch fließen und die Selbstständigkeit bedeutet oft noch mehr Arbeit, als eine feste Anstellung. Ein Feierabend gehörte der Vergangenheit an, aber es hat sich auch viel geändert.

Vor allem die freie Zeiteinteilung ist es, die Jana zu schätzen weiß. Aber auch die Möglichkeit, an die eigenen Grenzen zu gehen und neue Wege zu finden, um Erfolg zu haben, ist nicht zu unterschätzen.

Bisher hatte Jana komplett selbst noch keine Webseite gestaltet. Ihr Geschäftspartner brachte jedoch schon einige Erfahrungen mit. Also wird sich die Arbeit geteilt. Während die Texte aus Janas Feder fließen, übernimmt Marco die weitere Arbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Webseite ist heute schon gut gefüllt mit Gutscheinsprüchen, Tipps und Ideen jeder Art.

Die Arbeit wird nicht weniger

Was wie ein Weg klingt, der in Erfolg geendet hat, ist tatsächlich noch immer sehr viel Arbeit. Um mit der Webseite auch gesehen zu werden, ist neuer Content besonders wichtig. Dieser entsteht im Hintergrund und wird nach und nach auf die Webseite geladen. Beide Geschäftspartner haben eine gute Arbeitsteilung gefunden. Jana profitiert davon, mehr Zeit für die Kinder zu haben, denn Webseiten sind auch in der Nacht dankbar über die Aufmerksamkeit.

Auch wenn sie einen 9-to-5-Job gegen eine Selbstständigkeit getauscht hat, die immer wieder mit Unsicherheit verbunden ist, möchte Jana heute nicht mehr tauschen.

Eine Work-Life-Balance der anderen Art

Zum Umdenken bewogen haben sie ihre Kinder. Die Thematik der Work-Life-Balance gerade für Eltern ist bei vielen Arbeitgebern heute noch immer nicht im Fokus. Das belastet Familien jedoch stark. Sie teilen sich zwischen der Arbeit und den Kindern auf und eine Partnerschaft ist kaum noch möglich. Die Zeit für die Kinder ist begrenzt, wichtige Entwicklungsschritte werden verpasst.

Natürlich ist es nicht für alle Eltern der richtige Weg, aus diesem Kreis durch eine Selbstständigkeit auszubrechen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass es teilweise Alternativen gibt, die für alle Seiten eine bessere Lösung darstellen können.