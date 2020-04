Wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter fördern können

Mehr Verantwortung übertragen

Ein abwechslungsreicher Job wird so schnell nicht langweilig. Mitarbeiter, denen nach einer Weiterbildung verantwortungsvollere Aufgaben zugetraut werden, sind zufriedener. Sie fühlen sich vom Unternehmen gebraucht, bilden neue Kompetenzen aus und trauen sich in Zukunft mehr zu. Um diese Kompetenzen zu stärken und den Arbeitnehmern mehr Sicherheit zu geben, bieten sich Schulungen an. Diese können entweder intern stattfinden, oder die Mitarbeiter nehmen an externen Weiterbildungen teil. Je mehr Know-how sich die Mitarbeiter aneignen, desto mehr Vorteile bietet dies auch für das Unternehmen.

Vorteile für das Unternehmen:

Wertvolles Know-how gelangt ins Unternehmen

Mitarbeiter kann nun mit weiteren Aufgaben betraut werden

Durch Weiterbildungen, die dem Unternehmen gezielt nutzen, können Mitarbeiter ihr Wissen vertiefen oder auffrischen

Spezifische Kenntnisse und neu erworbenes Fachwissen machen den Arbeitnehmer zu einer wertvollen Fachkraft

Vorteile für den Arbeitnehmer:

Dank der erworbenen Kompetenzen können verantwortungsvollere Aufgaben übernommen werden à führt zu mehr Abwechslung

Zusatzqualifikationen können sich bei späteren Gehaltsverhandlungen positiv auswirken

Größeres Know-how kann die eigene Arbeit erleichtern à führt zu mehr Freude an der Tätigkeit

Mitarbeiter verfügen über neu erworbene Kenntnisse und nehmen sie bei einem Unternehmenswechsel automatisch mit

WICHTIG: Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sich über das Ziel der Weiterbildungsmaßnahme einig sein. Treffen Sie gemeinsam die Entscheidung, ob die Schulung vorrangig fachspezifisch sein soll oder Fortbildungen im Bereich der Soft Skills sinnvoll sind. Möchte Ihr Mitarbeiter zum Projektmanager aufsteigen, bieten sich Weiterbildungen an, die den Aufstieg im Unternehmen fördern.

Fachspezifische Schulungen

Fachspezifische Weiterbildungen sind Schulungen, die Mitarbeitern in speziellen Bereichen spezifisches Wissen vermitteln. Hierbei kann es sich um Wissen handeln, dessen Aneignung im Interesse des Unternehmens oder des Arbeitnehmers liegt. Grundsätzlich ist kein Arbeitnehmer verpflichtet, die Kosten für externe Weiterbildung zu übernehmen. Sofern die Fortbildung der eigenen Mitarbeiter dem Unternehmen gezielt nutzt, macht es natürlich Sinn, diese kostenlos anzubieten.

Interne Weiterbildungen

Fachspezifische Weiterbildungen innerhalb des Unternehmens, sprich, ein Wissenstransfer zwischen Kollegen, haben den Vorteil, dass keine Extra-Kosten auf das Unternehmen zukommen. Stattdessen werden Mitarbeiter von anderen internen Mitarbeitern geschult. Allerdings wird das bereits bestehende Wissen lediglich auf die Mitarbeiter verteilt und es kommt kein neues Know-how hinzu. Nichtsdestotrotz können interne Schulungen dazu beitragen, dass einzelne Mitarbeiter effizienter arbeiten und von nun an auch bei anderen Aufgaben unterstützen können.

Soft Skills – eigene Kompetenzen weiter ausbauen

Unter Soft Skills , auch Schlüsselqualifikationen genannt, versteht man sämtliche Fähigkeiten, Eigenschaften und Qualifikationen, die zum beruflichen wie privaten Erfolg einer Person beitragen. Wer über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit verfügt oder sich überzeugend präsentieren kann, hat keine Probleme damit, auch die Firma nach außen kompetent zu repräsentieren. Verkaufs- oder Telefontrainings sind beispielsweise dann sinnvoll, wenn Mitarbeiter nicht wissen, wie sie mit schwierigen Gesprächspartnern umgehen sollen. Wer seine Soft Skills vertiefen möchte, fördert damit nicht nur seine persönliche, sondern auch die eigene soziale und methodische Kompetenz .