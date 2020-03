Aktuelle Fachkräfte-Engpassanalyse: So ist die Lage in NRW

Größer werdende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt kaum vermeidbar

Die IHK NRW berichtete 2019 bereits über die Lage in Nordrhein-Westfalen. In dem dazu veröffentlichten Fachkräftereport 2019 heißt es, dass größer werdende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt nicht vermeidbar seien. Der Grund: vor 1964 Geborene erreichen im Jahr 2031 das gesetzliche Renteneintrittsalter. Der Geburtenjahrgang 2008 ist dann etwa so alt, dass er nach Studium oder Ausbildung in den Arbeitsmarkt eintritt. Das Problem: in Nordrhein-Westfalen sind 1964 noch doppelt so viele Kinder geboren worden wie im Jahr 2008.

Während der NRW-Wirtschaft in der Dienstleistungsbranche, dem Handel und der Industrie derzeit noch etwa 6 Millionen Fachkräfte zur Verfügung stehen, werden es laut IHK Fachkräftereport im Jahr 2030 voraussichtlich nur noch 4,8 Millionen sein. Bei einem prognostizierten Bedarf von 5,5 Millionen Fachkräften würde dies eine Lücke von 735.000 beziehungsweise 13,4 Prozent bedeuten.

Fachkräfte-Engpässe vorrangig in der Kranken- und Gesundheitspflege

In der Kranken- und Gesundheitspflege ist der Mangel an Fachkräften in Teilen Nordrhein-Westfalens schon heute stark ausgeprägt, wie die neueste Fachkräfte-Engpassanalyse der Agentur für Arbeit zeigt. Dies betrifft insbesondere examinierte Fachkräfte der Gesundheits- und Krankenpflege, Fachkrankenschwestern und Hebammen sowie examinierte Altenpflegerinnen. Bei den Gesundheits- und Pflegeberufen zeichnen sich vor allem im Rheinland Engpässe mit starker Ausprägung ab.

Überaus kritisch ist die Lage bei den examinierten Altenpflegerinnen. Hier bestehen in allen Arbeitsmarktregionen Nordrhein-Westfalens Anzeichen für einen Engpass mit starker Ausprägung.

In der Gesundheits- und Krankenpflege werden also händeringend Fach- und Hilfskräfte gesucht. Ersichtlich wird der Bedarf auf medizinischen Stellenbörsen wie medi-karriere.de , wo täglich neue Jobangebote im Gesundheitswesen veröffentlicht werden. Gefragt sind unter anderem Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegefachhelfer und Altenpfleger.

Kein flächendeckender Fachkräftemangel in NRW

In Nordrhein-Westfalen zeigt sich zwar kein flächendeckender Fachkräftemangel. Dennoch sind Engpässe in unterschiedlich starken Ausprägungen in einzelnen Berufen und Regionen festzustellen. In NRW handelt es sich hierbei traditionell um Berufe des Eisenbahnverkehrs, der Information und Kommunikation sowie Pflege- und Gesundheitsberufe. Derzeit sind zudem auch Arbeitsstellen in der Bauwirtschaft und Technik schwer zu besetzen.

Das Jahr 2019 war von einer wirtschaftlichen Unsicherheit geprägt. Seit der Finanzkrise 2009 haben sich die Zusammenhänge zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Arbeitsmarkt zwar zum Teil entkoppelt, trotzdem sind nach wie vor Verbindungen zu erkennen. Insbesondere Helferinnen und Helfer aus dem gewerblichen Bereich sind von den Auswirkungen betroffen. In Zeiten schwacher Konjunktur sind ihre Arbeitsplätze in Gefahr. Dagegen sind Arbeitgeber bemüht, ihre Fachkräfte zu halten oder sogar neue einzustellen, selbst wenn dies die Auftragslage nicht unbedingt hergibt. Trotz höherer Arbeitslosigkeit bestehen deshalb auch weiterhin Engpässe.

Besetzung von freien Arbeitsplätzen für Fachkräfte wird schwieriger

In der aktuellen Fachkräfte-Engpassanalyse der Arbeitsagentur für Arbeit wird ebenfalls deutlich, dass die Dauer der Personalsuche über alle Berufe hinweg stieg – bei gleichzeitiger Reduzierung des Bewerberpotenzials. Damit wird die Besetzung von freien Arbeitsplätzen für Fachkräfte insgesamt immer schwieriger.

Die Zahl der arbeitslosen Fachkräfte und der gemeldeten Arbeitsplätze variiert je nach Arbeitsmarktregion und Beruf. Aus diesem Grund ist oft eine größere Anzahl von Berufen in der regionalen Betrachtung auffällig. Somit spielt die regionale Mobilität eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum geht, Personal für schwer zu besetzende Stellen zu finden. Arbeitslose, die keine passende Anstellung in ihrer Region erhalten, können eventuell in einer anderen Gegend fündig werden.

Ein weiterer Ansatz sind ausländische Fachkräfte, die Regierung und Wirtschaft ins Land locken wollen ( DZ berichtete am 16.12.2019 ). Ende 2019 sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland, dass ein „Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften“ dringend notwendig wäre. Am 1. März 2020 tritt das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Kraft. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen. Damit das Gesetz schnell Wirkung zeigen kann, sollen unter anderem Visa-Verfahren beschleunigt und die Möglichkeiten für das Erlernen der deutschen Sprache verbessert werden.

Dass dringend Maßnahmen notwendig sind, offenbart sich auch an einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Hier gaben 56 Prozent der Unternehmen an, dass der Fachkräftemangel in Deutschland das größte Geschäftsrisiko darstelle. Von den befragten Unternehmen hat ein Drittel in den zurückliegenden Jahren bereits ausländische Fachkräfte aus der Europäischen Union und aus Nicht-EU-Staaten eingestellt.