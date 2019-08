Welche Möglichkeiten und Jobs bietet die Automatisierung der deutschen Industrie?

. Laut dem Weltwirtschaftsforum wird bis zum Jahr 2025 die Zahl der Arbeitsstunden auf 50 Prozent durch Automatisierungen steigen. Die Aufgaben der automatischen Systeme und Arbeiten von Robotern sind dabei meistens Handgriffe und handwerkliche Tätigkeiten, die von menschlichen Arbeitern ohnehin ungern oder nur schwer bewältigt werden können. Somit bieten Automatisierungen auch viele Vorteile in der Arbeitswelt und ermöglichen es Unternehmen in der deutschen Industrie für eine verbesserte Produktivität zu sorgen.

Durch die Automatisierung fallen jedoch nicht nur viele Jobs weg, sondern es werden auch viele Jobs in völlig neuen Berufsbranchen entwickelt. Demnach bietet die zunehmende Automatisierung von Unternehmen in Deutschland auch eine Vielzahl von Chancen (Link to: https://www.computerwoche.de/a/diese-sechs-tipps-helfen-den-job-nicht-zu-verlieren,3331164).

Im Folgenden haben wir Ihnen einen Überblick von Möglichkeiten und neuen Jobs durch die Automatisierung zusammengefasst.

Entwicklung neuer Berufsfelder

Die Automatisierung in Deutschland steht in enger Verbindung mit der sich weiterentwickelnden Digitalisierung. So schafft die Automatisierung zahlreiche neue Jobs in verschiedenen Berufsbranchen. Die Entwicklung von Antriebstechniken zur Automation ist dabei ein wesentlicher Faktor. Unternehmen wie RS Components (Link to: https://de.rs-online.com/web/c/automation/antriebstechnik/motorschutzschalter/) sind für moderne Konzerne und Unternehmen in Deutschland mittlerweile zu wichtigen Partnern geworden. Bauteile Motorschutzschalter, Bremsmodule und System-Motorstarter sind für automatische Prozesse heutzutage unverzichtbar geworden.

Berufsgruppen, die früher noch ein Nischendasein gefristet haben, sind in modernen Unternehmen zu sehr gefragten Jobangeboten aufgestiegen. So hat sich die Zahl der Software-Entwickler, Datenanalysten und Roboter-Spezialisten enorm vergrößert. Dafür sind die Zahlen der beschäftigten Arbeitnehmer als Fabrikarbeiter, Bankkaufmann und Büroangestellte rückläufig. Auch die Dateneingabe und Verwaltung wird immer öfters von Computern übernommen. Demnach gibt es auf dem deutschen Arbeitsmarkt einen klaren Wandel zu verzeichnen. Die Automatisierung geht weiter voran, so dass viele Arbeitnehmer umgeschult werden, um neuen Berufsbranchen und Aufgaben gerecht zu werden.

Unternehmen sind in der Pflicht

In vielen Unternehmen findet eine schleichende Umverteilung der Arbeitskräfte statt. Verwaltungsbereiche und Buchhaltung werden zunehmend von automatischen Prozessen erledigt. Dafür benötigt Unternehmen vermehrt Arbeitskräfte aus der IT-Branche. Die deutsche Wirtschaft fordert hier vor allem die Unternehmen und Konzerne in Deutschland. Denn nur mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten gelingt es Arbeitnehmer auf die veränderten Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten. Wirtschaftsexperten schätzen, dass mehr als 50 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer in der Industrie digital weiterentwickelt werden müssen, um den neuen Aufgaben gerecht zu werden. Die Zukunft der deutschen Industrie ist demnach vor allem von dem Angebot der Weiterbildung abhängig. Um das Rennen bei der Digitalisierung nicht zu verlieren, gibt es schon heute zahlreiche Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten, die durch die Automatisierung in Deutschland geschaffen worden sind. Hier fordern Politiker auch ein Engagement der Politik und Wirtschaft in Deutschland (Link to: https://www.dzonline.de/Welt/Wirtschaft), um im weltweiten Vergleich nicht den Anschluss zu verlieren. Der deutschen Industrie steht demnach eine große Aufgabe bevor.