Beispielsweise dann, wenn die Temperaturen die 30 Grad Marke überschreiten und die Schweißproduktion auf Hochtouren läuft. Dabei ist das Gefühl, vom Schweiß übermannt zu werden, meist besonders unangenehm. Ein Sweat-Off Deo ist eine Möglichkeit, dem Schweiß den Kampf anzusagen und die sonnigen Stunden dennoch zu genießen. Die folgenden 5 Tipps gegen starkes Schwitzen im Sommer lassen auch warme Tage zu einem Vergnügen werden.

Tipp 1: Ein Antitranspirant für den besonderen Schutz

Der Top Tipp für den Sommer ist mit Sicherheit das Antitranspirant. Es überzeugt durch seine deutlich stärkere Wirkung, verglichen mit einem herkömmlichen Deodorant. Besonders empfehlenswert ist das Sweat-Off Deo, das auf den Vergleichsportalen als absoluter Test- und Vergleichssieger gilt, darunter die Portale Vergleich.org, Antitranspirant.de, panbu.de und bild.de.

Der Unterschied zwischen einem Deo und einem Antitranspirant ist einfach erklär t und zeigt, weshalb es sich bestens für den Sommer eignet. Während ein Deo den unangenehmen Schweißgeruch überdeckt, wirkt das Antitranspirant dem Schwitzen direkt entgegen.

Tipp 2: Die passende Körperhygiene

Damit ein Sweat-Off Deo den gewünschten Effekt erzielen kann, ist die richtige Körperpflege, besonders im Sommer, von Bedeutung. Denn in den Achselhöhlen sammeln sich Schweiß und Bakterien, die sich in dem feuchtwarmen Klima wohlfühlen. Deshalb ist es an warmen Tagen sehr wichtig, mindestens einmal täglich lauwarm zu duschen. Dabei sollte eine antibakterielle Duschcreme verwendet werden, die sanft sowohl Schweißrückstände als auch geruchsbildende Bakterien entfernt.

Eine eiskalte Dusche mag im ersten Augenblick angenehm sein, regt jedoch die Schweißproduktion an, da der Temperaturunterschied ausgeglichen werden muss. Wer dennoch gerne kalt duschen möchte, sollte am Morgen auf Wechselduschen setzen. Diese erfrischen nicht nur, sondern bringen auch den Kreislauf in Schwung.

Für die tägliche Gesichtsreinigung sollte auf eine porentiefe und antibakterielle Reinigung gesetzt werden. Seifenfreie Produkte reinigen mit milden Tensiden und sind für die häufige Reinigung besonders geeignet. Bei Cremes und Lotionen sind nicht fettende, aber Feuchtigkeit spendende Varianten anderen vorzuziehen.

Tipp 3: Sommerliche Kleidung

Je heißer es ist, desto luftiger sollte die Kleidung im Sommer sein. Unangemessene oder luftundurchlässige Modelle sorgen dafür, dass die Hitze dem Körper zusetzt. Dazu zählen beispielsweise Stücke aus Polyester oder enganliegende Kleidungsstücke. Diese schließen die Wärme zwischen der Kleidung und dem Körper ein, wodurch es zu vermehrtem Schwitzen kommen kann.

Im Sommer ist es besonders wichtig, dass die Haut atmen kann. Das Sommeroutfit sollte deshalb nicht zu eng anliegen und gleichzeitig leicht sein. Baumwolle, Leinen und Seide eigenen sich hervorragend für hohe Temperaturen, ebenso spezielle Funktionsbekleidung, die sowohl atmungsaktiv als auch luftdurchlässig ist.

Tipp 4: Abkühlung durch warme Getränke

Auch wenn es abwegig klingt und ein gekühltes Getränk im Sommer besonders wünschenswert erscheint - es sind lauwarme Getränke, die dem Körper die gewünschte Abkühlung verschaffen. Bei eiskalten Getränken verhält es sich wie bei der eiskalten Dusche. Sie kühlen den Körper innerhalb kurzer Zeit angenehm. Allerdings muss der Körper anschließend den Temperaturunterschied ausgleichen, was mit viel Energie einhergeht. Somit wird erneut die Schweißproduktion angekurbelt. Deshalb sollten eisgekühlte Softdrinks, eiskaltes Wasser oder alkoholische Getränke im Sommer nur in Maßen genossen werden.

Tipp 5: Wasserspray als Abkühlung für unterwegs

Nicht jedes Büro ist mit einer Klimaanlage ausgestattet und auch unterwegs ist nur selten mit einem angenehm kühlen Windhauch zu rechnen. Deshalb bietet es sich an, ein Wasserspray dabei zu haben. Je nach Hersteller können sie in unterschiedlichen Formen gekauft oder schnell und einfach zu Hause hergestellt werden.

Dazu wird eine kleine Sprühflasche mit Wasser gefüllt. Nach Wunsch können ein paar Tropfen ätherischer Öle hinzugefügt werden, beispielsweise Minze. Von Zitrusölen sollte in diesem Fall Abstand genommen werden, da sie die Haut bei direkter Sonneneinstrahlung verfärben können. Sobald die Hitze unangenehm ist, reicht es ein wenig des Wassers auf das Gesicht, die Arme oder das Dekolleté zu sprühen.