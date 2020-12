Menschen suchen Halt in der Umwelt

Die meisten von uns haben ja tatsächlich eher schöne Erinnerungen an die Natur. Die Magie eines Sonnenaufgangs, der Geruch von frisch gemähtem Gras, endlose laue Sommerabende, goldenes Herbstlaub, verschneite Winter. Klare Bergluft. Der salzige Geschmack vom Meer. Wir erleben unsere Umwelt mit allen Sinnen, mal mehr oder mal weniger bewusst. Jedenfalls sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das, was uns da umgibt, sehr schützenswert ist.

Und trotzdem hat sich die Gesellschaft zunehmend von der Natur entfernt. Während früher die Natur den Rahmen menschlicher Entwicklung vorgegeben hat, ist es heute der Mensch, der sich die natürlichen Gegebenheiten mithilfe technischer Lösungen beinahe vollständig nutzbar gemacht hat. Kaum ein Rohstoff, an den nicht dranzukommen ist, kaum eine Ressource, die nicht vom globalen Produktionszyklus aufgefressen wird. Allen Ernstes wird darüber diskutiert, wie man mittels technischer Lösungen die atmosphärische Zusammensetzung derart manipulieren könnte, damit die globale Mitteltemperatur nicht weiter ansteigt. Verrückt.

Irrgarten von Beobachtungen und Rechnungen

Nie waren die Bewohner der westlichen Welt freier, reicher, gebildeter, verfügten nie über mehr technische Kompetenz und Innovationspotenziale – und lebten zugleich nie verantwortungsloser über ihre Verhältnisse. Nein, das Leben auf der Erde ist sicher nicht nachhaltig, solange wir die

Ressourcen von zwei Erden pro Jahr verbrauchen. Wenn es klappen soll mit der Zukunft, dann sollte die Weltgemeinschaft besser eine Erde einsparen. Leichter gesagt als getan. Fußbodenheizung, Tablet-PC, zwei Smartphones, die wir nachts nicht ausschalten und alle zwei Jahre gegen neue austauschen, Wochenendtrips quer durch Europa; und alles das, was uns zum Glück noch fehlt, bestellen wir im Internet.

Der Preis für all das wird uns allmählich in Erinnerung gerufen: ein hoher Energie- und Ressourcenverbrauch, Verschleiß von technischen Geräten, unwirkliche Zunahme von ­Verpackungsmüll, Monokulturen, Massentierhaltung. Und seien wir ehrlich, den ansteigenden Meeresspiegel empfinden wir in Nordrhein-Westfalen nur deshalb nicht als Zumutung, weil der Ozean so schön weit weg ist.

Manchmal fragt man sich: Was ist es eigentlich, was uns abhält, das Ganze zu überschauen und zu ändern? Die wissenschaftlichen Fakten, die auf dem Tisch liegen, sind ja eindeutig. Wahrscheinlich ist es die Komplexität, die uns im Weg steht. Das einfache Sehen, Begreifen und Hinterfragen aus der eigenen Lebenswirklichkeit heraus gibt in einer immer abstrakter werdenden Welt keine vollständigen Antworten mehr auf die Zusammenhänge hinter den Phänomenen. Ein Irrgarten von Beobachtungen und Rechnungen tut sich auf.

Spaziergänge mit Freunden und Familie

Dennoch hat sich im Verlauf des letzten Jahrzehnts etwas getan. Bio-Lebensmittel, Ökostrom, Elektromobilität, Unverpackt-Läden, Bürgerenergiegenossenschaften – immer mehr Menschen denken grün.

Inzwischen verbindet sich die Einsicht in die Notwendigkeit des Handelns mit einem gewissen moralischen Druck. Eben jener gibt der Umweltbewegung ein Fundament, das sie so bislang noch nicht hatte. Wann wäre es zuletzt geduldet, und ja, sogar befürwortet gewesen, dass sich Kinder und Jugendliche monatelang freitags während der Schulzeit zu Demonstrationen treffen? Nun ist moralischer Druck mit Blick auf nachhaltiges Handeln hier und dort ganz angebracht – er löst aber natürlich nicht die globalen Probleme. Wenn aber selbst ein Bundeswirtschaftsminister einlenkt und zugibt, dass es Fehler beim Klimaschutz gegeben, dass man „viel Zeit verloren“ habe, dann scheint tatsächlich etwas in Bewegung zu sein. Und jenes Momentum ist wirk­samer als moralisches Mit-dem-Zeigefinger-Wedeln. Die Bereitschaft gleichwohl, tiefgreifende Veränderungen an einem – dem eigenen – verschwenderischen Lebensstil individuell mitzutragen, kann einer nachhaltig-orientierten Politik nur Vorschub leisten.

Die Corona-Pandemie ist eine unerwartete Störung im ­Betriebsablauf. Vielleicht aber hilft sie uns auch, uns von unklugen Verhaltensweisen zu verabschieden. Wohl selten wurde eine Diskussion so intensiv geführt wie in diesem Jahr: Was ist ein Grundbedürfnis? Was ist Luxus? In einem Jahr, in dem Menschen vor allem die Unmittelbarkeit ver­loren haben, in dem soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert, in dem das gesellschaftliche Leben in Bars, Cafés, in Theatern, in der Stadt weitestgehend eingefroren war, in eben einem solchen Jahr, wuchs das Bedürfnis nach Stabilität. Auf ihrer Suche nach Halt haben viele Menschen die Natur für sich (wieder-)entdeckt. Und als Mallorca, Venedig und Thailand ausfielen, stellten viele fest, dass es auch vor der eigenen Haustür ganz schön sein kann. Reparieren, malern, ausbessern – viele Menschen schafften nachhaltige Werte mit ihren Händen.

Spaziergänge mit Freunden und Familie sind wieder en vogue. In einer Zeit, in der vieles nicht mehr möglich ist, be­greifen immer mehr Menschen die Natur nicht mehr nur als Kulisse, sondern als das, was sie ist: ein Geschenk.