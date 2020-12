Doch was bedeutet Immobilität? Wenn der Gang nicht mehr sicher ist und das Risiko zu stürzen zunimmt, dann spricht man von Immobilität. Häufig ist Immobilität eine Erscheinung des Alters. Es gibt aber auch Fälle, in denen ein Unfall oder eine Krankheit zu Immobilität oder eingeschränkter Bewegungsfreiheit führen. Bei letzterem kann schon ein Treppenlift für Mobilität innerhalb der eigenen vier Wände sorgen.

Immobilität als Folge mangelnder Bewegung

Körperlicher Abbau von Muskelmasse und altersbedingte Bewegungseinschränkungen führen im weiteren Verlauf zu Immobilität. Zusätzliche Leiden des Bewegungsapparates wie beispielsweise Arthrose, Osteoporose oder Polyarthritis sowie verschiedene Erkrankungen des Nervensystems wie beispielsweise Multiple Sklerose, Parkinson oder Schlaganfall, Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen führen zu noch stärkeren Bewegungseinschränkungen. Spätestens im Alter hat das in Bezug auf die Mobilität massive Folgen.

Spricht man von Immobilität denkt man in erster Linie daran, dass Menschen nicht mehr selbstständig gehen können. Doch Immobilität bedeutet so viel mehr. Angefangen vom Leistungsabbau in allen Bereichen des täglichen Lebens bis hin zu weiteren gesundheitlichen Komplikationen wie beispielsweise dem Verlust von Muskelmasse und -kraft, eine verminderte Herz- und Kreislaufleistung, eine eingeschränkte Lungenfunktion, das erhöhte Thromboserisiko sowie der beschleunigte Kräfteverfall.

Immobilität bedeutet aber nicht nur, nicht mehr selbstständig gehen zu können. Immobilität kann sich auch geistig auswirken und die Fähigkeiten zum eigenständigen Stehen, Sitzen, Aufrichten und Greifen massiv beeinträchtigen.

Mobilität fördern

Die Betreuung von Patient*innen, sei es medizinischer oder pflegerischer Art, beinhaltet auch immer die Aufgabe die Mobilität zu fördern. Dabei können sich Patient*innen auf Hilfe von anderer Stelle verlassen. Sind die Ursachen der Einbußen diagnostiziert, kann eine geeignete Behandlung erfolgen. Neben physiotherapeutischen Maßnahmen können auch sportliche Übungen und Gymnastik verordnet werden.

In einigen Fällen kann auch eine Schmerztherapie zum Einsatz kommen. Wer unter starken und chronischen Schmerzen leidet, vermeidet Bewegung. Dadurch vermindert sich die Mobilität noch mehr. Die Beweglichkeit nimmt weiter ab. Die Erhaltung der Restmobilität wird bestimmt durch den Einsatz von Rollatoren oder Rollstühlen. Je nach Schwere des Handicaps sollten Hilfsmittel dieser Art jedoch so lange vermieden werden wie möglich.

Auch der Aufenthalt an der frischen Luft kann der Mobilität förderlich sein. Kurze Spaziergänge sowie das Ausruhen auf der Parkbank fördern ebenso die Mobilität wie Aktivitäten im Verbund. Aufgaben im Alter selbstständig zu bewältigen stärkt nicht nur das eigene Selbstvertrauen, sondern holt auch die Lebensfreude zurück. Selbstständiges Einkaufen, zum Friseur gehen, der Besuch kultureller Veranstaltungen sowie die Teilnahme an Familienfeiern; all das bedeutet Leben und spendet Lebensfreude. Lebensfreude fördert die Freude an der Bewegung und eigenständiger Mobilität.