Barthaartransplantation – was gibt es zu beachten?

Wie funktioniert eine Barthaartransplantation?

Die Transplantation von Haaren kann auf verschiedenen Wegen vorgenommen werden. Je nach gewünschtem Effekt und nach Hautpartie kommen daher andere Vorgehensweisen zum Einsatz. Besonders weit verbreitet für die Transplantation von Barthaaren ist die sogenannte FUE-Methode (Follicular Unit Extraction) .

Der Spenderbereich für die Haare wird lokal betäubt und die zu verpflanzenden Haarfollikel werden mit einer Hohlnadel einzeln entnommen. Diese als Grafts bezeichneten Einzelhaare lagert der Arzt dann in einer speziellen Biotin-Lösung zwischen. Dies dient der Anreicherung von Nährstoffen, um einen starken Haarwuchs zu begünstigen. Anschließend wird das entnommene Haar an die gewünschte Stelle im Gesicht verpflanzt. Abhängig von der Menge der zu verpflanzenden Barthaare dauert die Behandlung in der Regel nur wenige Stunden.

Wie lange hält eine Barthaartransplantation?

Da im Rahmen der Operation gesunde Haare verpflanzt werden, hält das Ergebnis zumeist ein Leben lang. Erfahrene Kliniken geben daher Garantie-Zertifikate aus, die oft bis zu 20 Jahre gültig sind. Sollte es in diesem Zeitraum zu einem verstärkten Ausfall der transplantierten Haare kommen, wird eine Revisions-Operation vorgenommen oder es gibt eine finanzielle Entschädigung.

In den Wochen nach der Transplantation fallen die eingesetzten Haare aus. Was ganz normal ist, da das Haar während der Prozedur unter großem Stress steht. Die ebenfalls verpflanzten Haarwurzeln bleiben aber in Takt. Innerhalb von etwa drei Monaten ist mit einem normalen, natürlichen Haarwuchs zu rechnen. Das Ergebnis wird Sie dann ein Leben lang beglücken.

Auch die Nachbehandlung ist entscheidend

Eine umfassende Nachbehandlung ist ebenfalls wichtig, um nachhaltige Ergebnisse zu sichern. Ein paar Tage nach der Behandlung kommt es zu einer Krustenbildung auf der Haut. Für etwa zwei Tage sollte die Haut nicht gewaschen werden. Sie erhalten durch die Klinik eine spezielle Lotion, welche die Regenerierung aktiv unterstützt. Auch in den Folgewochen sollte jede Art von Reizung vermieden werden – dazu gehört das Rasieren.

Im Idealfall das Gesicht vor einer Sonneneinstrahlung und starken Wettereinflüssen wie Kälte schützen. Vermeiden Sie außerdem starke körperliche Anstrengungen, die zum Schwitzen führen. Für etwa drei Wochen nach der Behandlung sollte auf das Solarium und auf Saunagänge verzichtet werden. Werden diese Vorgaben eingehalten, verbessert es aktiv die Heilung.

Warum wachsen die Barthaare nicht?

Die Gründe für einen geringen oder gar fehlenden Bartwuchs sind unterschiedlich. Oft ist es einfach eine genetische Veranlagung. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle:

Mangelernährung

Medikamentöse Behandlungen

Allergien

Autoimmunerkrankungen

Verletzungen

Da sich nicht jede Art von vermindertem Bartwuchs bzw. von Barthaarverlust durch eine Transplantation behandeln lässt, sollte vor einer Behandlung immer eine umfassende Anamnese stattfinden. Es ist auch möglich, den Bartwuchs durch eine Änderung der Ernährung oder eine Neueinstellung von Medikamenten zu verbessern.

Eignet sich die Transplantation von Barthaaren für jeden?

Die Behandlung ist leider nicht immer möglich. Klassische Fälle, wie etwa ungünstige genetische Voraussetzungen erlauben in jedem Fall eine Behandlung. Die nachfolgenden Probleme lassen sich jedoch nicht mit einer OP beheben:

Ein sogenannter vernarbender Haarausfall basiert auf Entzündungen des betroffenen Bereiches. Neu transplantiertes Haar würde ebenfalls davon betroffen und auch ausfallen.

Autoimmunkrankheiten stoßen die körpereigenen Follikel ab. Auch nach einer Transplantation wäre dieses Problem noch gegeben und die Haare würden erneut ausfallen.

Eine aktive Hormonstörung ist ebenfalls nicht durch eine Barthaartransplantation zu beheben. Hier ist es wichtig, mögliche medikamentöse Behandlungen in Betracht zu ziehen.

Was kostet eine Barthaartransplantation?

Ein entscheidender Punkt bei der Wahl der Klinik für diese Behandlung ist sicherlich die Kostenstruktur. In Deutschland können passende Behandlungen bei erfahrenen Ärzten sehr kostspielig sein. Daher entscheiden sich immer mehr Männer dazu, eine OP im Ausland durchführen zu lassen. Besonders beliebt ist die Barthaartransplantation in der Türkei . Angebote wie die der BioHairClinic in Istanbul überzeugen mit erstklassigen Komplettpaketen. Hier steht das Team um Dr. Ibrahim den Patienten von Anfang zur Seite – vom Flughafentransport bis hin zu einer umfassenden Nachbehandlung, hier muss man auf nichts verzichten.

Der Preis für die Behandlung wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Vor allem die Anzahl der zu verpflanzenden Follikel und die Art der Behandlung sind ausschlaggebend. So gibt es verschiedene Schnittmethoden und Schnittwerkzeuge für das Entnehmen der Follikel und das Schneiden der neuen Haarkanäle. Auch Medikamente, Beratungen und die Unterkunft sollten für den Gesamtpreis berücksichtig werden. Gute Kliniken bieten Komplettpakete an, was die Kostentransparenz optimiert.

Foto: Bio Hair Clinic

Die Wahl der Klinik ist entscheidend

Ob Sie die Behandlung in Deutschland oder der Türkei durchführen lassen, nehmen Sie Wahl der Klinik nicht auf die leichte Schulter. Erfahrene Ärzte überzeugen mit präzisen Ergebnissen, die Ihnen lange Freude bereiten werden. Neben fairen Preisen sollte die Klinik auch passende Behandlungsmethoden anbieten. Darüber hinaus ist ein umfassendes Erstgespräch absolut notwendig um herauszufinden, welche Behandlung für Sie die richtigen ist.

Fazit – Barthaartransplantation für den vollen Bartwuchs

Das Angebot für Kliniken, die Barthaare transplantieren, wächst im In- und im Ausland. Der moderne Mann möchte nicht darauf verzichten, einen vollen und gesunden Bartwuchs zu genießen. Sind die genetischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben, ist eine passende Behandlung möglich. Die Ergebnisse halten ein Leben lang und überzeugen durch eine natürliche Optik.

Gute Kliniken sind darauf fokussiert, eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, faire Preise zu offerieren und sie vergeben Garantie-Zertifikate. Finden Sie eine Klinik, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und das bestmögliche Leistungspaket bietet. Aktuell können vor allem Kliniken in der Türkei mit modernen Techniken und erstklassigen Preisen überzeugen.